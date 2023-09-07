Захарова: США умолчали о главном в вопросе вывода войск из Нигера

В США замалчивают, куда будут передислоцированы выведенные из Нигера войска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«США передислоцируют часть войск и техники в Нигере и выведут небольшое количество второстепенного персонала. В новости не хватает главного: а куда?» — написала Мария Захарова в своем
Ранее в Вашингтоне заявляли о готовности устранить лидеров мятежников, которые захватили власть в Нигере в результате переворота. После министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню пришли к выводу, что ситуацию нужно решать дипломатическим путем. По данным американских чиновников, США сбираются вывести часть военных и техники из африканской страны.
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