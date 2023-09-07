07 сентября 2023

Захарова: США умолчали о главном в вопросе вывода войск из Нигера

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В Вашингтоне готовятся к передислокации формирований, которые находятся в Нигере Фото:

В США замалчивают, куда будут передислоцированы выведенные из Нигера войска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США передислоцируют часть войск и техники в Нигере и выведут небольшое количество второстепенного персонала. В новости не хватает главного: а куда?» — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее в Вашингтоне заявляли о готовности устранить лидеров мятежников, которые захватили власть в Нигере в результате переворота. После министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню пришли к выводу, что ситуацию нужно решать дипломатическим путем. По данным американских чиновников, США сбираются вывести часть военных и техники из африканской страны.

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В США замалчивают, куда будут передислоцированы выведенные из Нигера войска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «США передислоцируют часть войск и техники в Нигере и выведут небольшое количество второстепенного персонала. В новости не хватает главного: а куда?» — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее в Вашингтоне заявляли о готовности устранить лидеров мятежников, которые захватили власть в Нигере в результате переворота. После министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню пришли к выводу, что ситуацию нужно решать дипломатическим путем. По данным американских чиновников, США сбираются вывести часть военных и техники из африканской страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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