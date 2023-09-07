Мятежники в Нигере не пускают европейских дипломатов к послу Франции

08 сентября 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Доступ к послу Франции есть только у сотрудников посольства, сообщают источники в службе безопасности Нигера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военные перевороты в Африке В Нигере мятежники запретили посещать посла Франции Сильвена Итте всем кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщают источники в службах безопасности Нигера. «Мы никому не позволим посещать французского посла. Исключение составляют сотрудники посольства», — передает слова источников телеканал Al-Arabiya. Ранее мятежники в Нигере требовали, чтобы французские войска вышли из страны. Они давали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. URA.RU собирает всю информацию о мятеже в Нигере в отдельный сюжет.

В Нигере мятежники запретили посещать посла Франции Сильвена Итте всем кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщают источники в службах безопасности Нигера. «Мы никому не позволим посещать французского посла. Исключение составляют сотрудники посольства», — передает слова источников телеканал Al-Arabiya. Ранее мятежники в Нигере требовали, чтобы французские войска вышли из страны. Они давали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. URA.RU собирает всю информацию о мятеже в Нигере в отдельный сюжет.