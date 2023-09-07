Мятежники в Нигере не пускают европейских дипломатов к послу Франции

Доступ к послу Франции есть только у сотрудников посольства, сообщают источники в службе безопасности Нигера
новость из сюжетаВоенные перевороты в Африке
В Нигере мятежники запретили посещать посла Франции Сильвена Итте всем кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщают источники в службах безопасности Нигера.
«Мы никому не позволим посещать французского посла. Исключение составляют сотрудники посольства», —
Ранее мятежники в Нигере требовали, чтобы французские войска вышли из страны. Они давали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. URA.RU собирает всю информацию о мятеже в Нигере в отдельный сюжет.
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