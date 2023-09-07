07 сентября 2023

Мятежники в Нигере не пускают европейских дипломатов к послу Франции

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Доступ к послу Франции есть только у сотрудников посольства, сообщают источники в службе безопасности Нигера Фото:
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В Нигере мятежники запретили посещать посла Франции Сильвена Итте всем кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщают источники в службах безопасности Нигера.

«Мы никому не позволим посещать французского посла. Исключение составляют сотрудники посольства», — передает слова источников телеканал Al-Arabiya.

Ранее мятежники в Нигере требовали, чтобы французские войска вышли из страны. Они давали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. URA.RU собирает всю информацию о мятеже в Нигере в отдельный сюжет.

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В Нигере мятежники запретили посещать посла Франции Сильвена Итте всем кроме сотрудников французского посольства. Об этом сообщают источники в службах безопасности Нигера. «Мы никому не позволим посещать французского посла. Исключение составляют сотрудники посольства», — передает слова источников телеканал Al-Arabiya. Ранее мятежники в Нигере требовали, чтобы французские войска вышли из страны. Они давали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. URA.RU собирает всю информацию о мятеже в Нигере в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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