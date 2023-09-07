В ЯНАО ищут взрывника на зарплату в 170 тысяч рублей

08 сентября 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут специалиста для взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО для горных работ ищут взрывника. Соискателю обещают зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей. Информация об этом размещена на сате Работа России. «В „Горно-добывающее управление“ нужен взрывник для выполнения сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ: при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. Зарплата в районе 170 000 — 199 000 рублей», — написано в объявлении. От кандидата требуется высшее или среднее специальное образование, наличие единой книжки взрывника, а также опыт практической работы от двух лет. При этом работник должен знать виды и свойства взрывных устройств и веществ, правила хранения и транспортировки взрывчатых веществ и правила безопасности при ведении взрывных работ. Ранее компания из ЯНАО предлагала горным инженерам и техникам из Курганской области работу. Зарплату обещали платить от 160 тысяч рублей. Также сотрудникам гарантировали бесплатное проживание в вагон-городке, компенсацию питания, бесплатную спецодежду и оплату проезда.

В ЯНАО для горных работ ищут взрывника. Соискателю обещают зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей. Информация об этом размещена на сате Работа России. «В „Горно-добывающее управление“ нужен взрывник для выполнения сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ: при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. Зарплата в районе 170 000 — 199 000 рублей», — написано в объявлении. От кандидата требуется высшее или среднее специальное образование, наличие единой книжки взрывника, а также опыт практической работы от двух лет. При этом работник должен знать виды и свойства взрывных устройств и веществ, правила хранения и транспортировки взрывчатых веществ и правила безопасности при ведении взрывных работ. Ранее компания из ЯНАО предлагала горным инженерам и техникам из Курганской области работу. Зарплату обещали платить от 160 тысяч рублей. Также сотрудникам гарантировали бесплатное проживание в вагон-городке, компенсацию питания, бесплатную спецодежду и оплату проезда.