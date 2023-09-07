07 сентября 2023
06 сентября 2023

В ЯНАО ищут взрывника на зарплату в 170 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , кавказ, кавказские горы, дагестан, горный дагестан
В ЯНАО ищут специалиста для взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ Фото:

В ЯНАО для горных работ ищут взрывника. Соискателю обещают зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей. Информация об этом размещена на сате Работа России.

«В „Горно-добывающее управление“ нужен взрывник для выполнения сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ: при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. Зарплата в районе 170 000 — 199 000 рублей», — написано в объявлении.

От кандидата требуется высшее или среднее специальное образование, наличие единой книжки взрывника, а также опыт практической работы от двух лет. При этом работник должен знать виды и свойства взрывных устройств и веществ, правила хранения и транспортировки взрывчатых веществ и правила безопасности при ведении взрывных работ.

Ранее компания из ЯНАО предлагала горным инженерам и техникам из Курганской области работу. Зарплату обещали платить от 160 тысяч рублей. Также сотрудникам гарантировали бесплатное проживание в вагон-городке, компенсацию питания, бесплатную спецодежду и оплату проезда.

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В ЯНАО для горных работ ищут взрывника. Соискателю обещают зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей. Информация об этом размещена на сате Работа России. «В „Горно-добывающее управление“ нужен взрывник для выполнения сложных взрывных работ при ведении открытых и подземных горных работ: при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. Зарплата в районе 170 000 — 199 000 рублей», — написано в объявлении. От кандидата требуется высшее или среднее специальное образование, наличие единой книжки взрывника, а также опыт практической работы от двух лет. При этом работник должен знать виды и свойства взрывных устройств и веществ, правила хранения и транспортировки взрывчатых веществ и правила безопасности при ведении взрывных работ. Ранее компания из ЯНАО предлагала горным инженерам и техникам из Курганской области работу. Зарплату обещали платить от 160 тысяч рублей. Также сотрудникам гарантировали бесплатное проживание в вагон-городке, компенсацию питания, бесплатную спецодежду и оплату проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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