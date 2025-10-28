Юных боксеров ЯНАО будет тренировать чемпион мира Дмитрий Дваль

Тренировки направлены на подготовку к Международному турниру по боксу памяти Владислава Стрижова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Надыме (Ямал) стартовали тренировочные сборы для юных боксеров под руководством заслуженного мастера спорта России Дмитрия Дваля. Занятия проходят в рамках благотворительного проекта «Академия талантов» при поддержке компании «Газпром добыча Надым». Об этом пресс-служба компании сообщила в telegram-канале.

«Вернее, под шефством заслуженного мастера спорта России по боксу Дмитрия Дваля его начали юные надымские боксеры. Сегодня стартовали тренировочные сборы в рамках благотворительного проекта „Академия талантов“», — пишет «Газпром добыча Надым».

Тренировки направлены на подготовку спортсменов к Международному турниру по боксу памяти Владислава Стрижова, который пройдет в Надыме с 28 по 30 ноября. В соревнованиях примут участие юные спортсмены из 15 стран. Этот турнир включен в официальный календарь Европейской конфедерации бокса.

Проект «Академия талантов» реализуется с весны 2023 года и уже охватил более 2000 детей. Накануне было подписано новое соглашение о продолжении проекта на следующие полтора года при участии главы Надымского района и исполнительного директора фонда «Приличные люди».