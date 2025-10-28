Жители Ямала смогут пользоваться ВКонтакте и Госуслугами даже при ограничениии интернета
Перечень утвержден Минцифры России и будет пополняться
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ЯНАО будут доступны социально значимые интернет-сервисы, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Госуслуги», маркетплейсы и мессенджер Max, даже в периоды ограничений работы мобильного интернета. Соответствующий перечень утвержден Минцифры России и будет пополняться, сообщается в telegram-канале Департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
«В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным. Сообщаем, что все иные услуги связи функционируют в штатном режиме: стационарный интернет, сети Wi-Fi, голосовая связь, SMS-сообщения и экстренные вызовы», — пишут в посте.
Ограничения мобильного интернета, действующие в ЯНАО и других регионах страны, связаны с федеральными решениями в целях безопасности. Информации о времени снятия ограничений пока нет. Ранее URA.RU писало, что в России продолжались сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
