Больше тюменок стали искать работу

Летом выросло количество вакансий со стороны тюменок Фото: Анна Майорова © URA.RU

На тюменском рынке труда выросло количество резюме, опубликованных женщинами. Их количество — 62% от общего числа, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

«В августе доля резюме, опубликованных женщинами, составила 62%, годом ранее — 58%. При этом по возрастным категориям существенного изменения структуры резюме не отмечается», — рассказал Михеев журналистам «РБК Тюмень».

Эксперт дополнил, что, несмотря на возросшее количество резюме со стороны женщин, активность соискателей до сих пор находится на низком уровне. С одной стороны, на это влияет сезонность, так как летом их активность снижается, а с другой уровень — безработицы в Тюмени и РФ, который в целом находится сейчас на исторически низком уровне.

Ранее уровень безработицы в регионе снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные были приведены на сайте правительства Тюменской области. Соотношение количества безработных к работающим гражданам составило 0,4%. Этот процент считается ниже среднего показателя как по РФ, так и по УрФО.