07 сентября 2023

Больше тюменок стали искать работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, трудовой кодекс, увольнение, отдел кадров, сведения о работе
Летом выросло количество вакансий со стороны тюменок Фото:

На тюменском рынке труда выросло количество резюме, опубликованных женщинами. Их количество — 62% от общего числа, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

«В августе доля резюме, опубликованных женщинами, составила 62%, годом ранее — 58%. При этом по возрастным категориям существенного изменения структуры резюме не отмечается», — рассказал Михеев журналистам «РБК Тюмень».

Эксперт дополнил, что, несмотря на возросшее количество резюме со стороны женщин, активность соискателей до сих пор находится на низком уровне. С одной стороны, на это влияет сезонность, так как летом их активность снижается, а с другой уровень — безработицы в Тюмени и РФ, который в целом находится сейчас на исторически низком уровне.

Ранее уровень безработицы в регионе снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные были приведены на сайте правительства Тюменской области. Соотношение количества безработных к работающим гражданам составило 0,4%. Этот процент считается ниже среднего показателя как по РФ, так и по УрФО.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На тюменском рынке труда выросло количество резюме, опубликованных женщинами. Их количество — 62% от общего числа, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. «В августе доля резюме, опубликованных женщинами, составила 62%, годом ранее — 58%. При этом по возрастным категориям существенного изменения структуры резюме не отмечается», — рассказал Михеев журналистам «РБК Тюмень». Эксперт дополнил, что, несмотря на возросшее количество резюме со стороны женщин, активность соискателей до сих пор находится на низком уровне. С одной стороны, на это влияет сезонность, так как летом их активность снижается, а с другой уровень — безработицы в Тюмени и РФ, который в целом находится сейчас на исторически низком уровне. Ранее уровень безработицы в регионе снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные были приведены на сайте правительства Тюменской области. Соотношение количества безработных к работающим гражданам составило 0,4%. Этот процент считается ниже среднего показателя как по РФ, так и по УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...