Мужчины открыли женский форум в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал Международный женский форум

В Екатеринбурге начался женский форум Фото: Илья Московец © URA.RU

В конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» 8 сентября стартовал Международный женский форум. Его открыли пять мужчин из регионального бомонда и одна женщина — представитель МИД России Мария Захарова. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU.

Перед собравшимися в зале выступили полпред президента по УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Павел Крашенинников и местный митрополит Евгений Кульберг. Последний свою речь посвятил своему видению того, чем в современном мире действительно должна заниматься женщина. В частности, по мнению Кульберга, она должна самоотверженно служить государству, обществу и семье. Это должно проявляться через рождение детей.

«На наш взгляд приоритетной [для женщины] должна быть задача деторождения и народосбережения. Чтобы помочь женщине в решении этих вопросов, необходимо на государственном уровне выстраивать последовательную стратегию, основанную на понимании того, что многодетная семья — необходимая основа личного благополучия», — сказал митрополит.

Тем временем, губернатор Евгений Куйвашев признал, что в современном мире наличие семьи и детей не должно стать препятствием к карьерному росту для женщины, но в то же время она должна придерживаться «традиционных ценностей». «Представления о том, что хорошо и плохо, закладываются в семье, где главная роль, несомненно, отведена женщине. Поэтому мы очень надеемся на вас», — сказал он.

Якушев, в свою очередь, призвал участниц говорить «максимально открыто и честно» на форуме, на котором затронут темы политики, бизнеса, образования, науки, медицины, культуры, спорта и других видов деятельности. Крашенинников же затронул тему абортов: «Мне кажется, что здесь должна решать сама семья».

Мария Захарова в своей речи упрекнула страны Запада в том, что они навязывают миру однополярную модель развития общества. Спикер МИДа же считает такую стратегию неправильной.

«Разнообразие мира неповторимых особенностей каждого конкретного общества, неприемлемость неоколониального по сути навязывания какой-либо одной модели всему миру, что отчаянно пытается сделать коллективный Запад, чтобы сдержать формирование многополярного мира. Уверены, что именно эти ценности должны являться фундаментом, на котором мы можем устроить свое основное будущее для равноправного международного сотрудничества», — сказала она.