Полиция ХМАО опровергла фейк о ЧП с трупом на месторождении

Полиция назвала публикацию о ЧП под Когалымом фейком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция ХМАО опровергла фейк, который разгоняют югорские соцсети о гибели водителя автокрана на месторождении под Когалымом. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ольги Абмайкиной, такого происшествия в Югре не было, а первые публикации с фото появились еще 3 сентября в Ленинградской области.

«В Югре такое происшествие не зарегистрировано. После проведения проверки выяснилось, что первая такая публикация была размещена в одном из пабликов Ленобласти соцсети „Вконтакте“», — сообщила Абмайкина.

Сообщение о гибели водителя в результате ЧП с подкачкой колеса сопровождается несколькими фото трупа и содержимого черепной коробки, лежащего на песке. Указывается даже мнимое место работы погибшего — «МашТехСервис».

В начале рабочей недели такой же пост появился в telegram-канале Ноябрьска «NSK», но в тот же день был удален. В переписке с корреспондентом URA.RU модератор сообщил, что информация не подтвердилась, и также указал на пост в сообществе Ленинградской области. Судя по фотографиям с места ЧП, номера на автокране — иркутские.