07 сентября 2023

Полиция ХМАО опровергла фейк о ЧП с трупом на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
Полиция назвала публикацию о ЧП под Когалымом фейком Фото:

Полиция ХМАО опровергла фейк, который разгоняют югорские соцсети о гибели водителя автокрана на месторождении под Когалымом. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ольги Абмайкиной, такого происшествия в Югре не было, а первые публикации с фото появились еще 3 сентября в Ленинградской области.

«В Югре такое происшествие не зарегистрировано. После проведения проверки выяснилось, что первая такая публикация была размещена в одном из пабликов Ленобласти соцсети „Вконтакте“», — сообщила Абмайкина.

Сообщение о гибели водителя в результате ЧП с подкачкой колеса сопровождается несколькими фото трупа и содержимого черепной коробки, лежащего на песке. Указывается даже мнимое место работы погибшего — «МашТехСервис».

В начале рабочей недели такой же пост появился в telegram-канале Ноябрьска «NSK», но в тот же день был удален. В переписке с корреспондентом URA.RU модератор сообщил, что информация не подтвердилась, и также указал на пост в сообществе Ленинградской области. Судя по фотографиям с места ЧП, номера на автокране — иркутские.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция ХМАО опровергла фейк, который разгоняют югорские соцсети о гибели водителя автокрана на месторождении под Когалымом. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ольги Абмайкиной, такого происшествия в Югре не было, а первые публикации с фото появились еще 3 сентября в Ленинградской области. «В Югре такое происшествие не зарегистрировано. После проведения проверки выяснилось, что первая такая публикация была размещена в одном из пабликов Ленобласти соцсети „Вконтакте“», — сообщила Абмайкина. Сообщение о гибели водителя в результате ЧП с подкачкой колеса сопровождается несколькими фото трупа и содержимого черепной коробки, лежащего на песке. Указывается даже мнимое место работы погибшего — «МашТехСервис». В начале рабочей недели такой же пост появился в telegram-канале Ноябрьска «NSK», но в тот же день был удален. В переписке с корреспондентом URA.RU модератор сообщил, что информация не подтвердилась, и также указал на пост в сообществе Ленинградской области. Судя по фотографиям с места ЧП, номера на автокране — иркутские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...