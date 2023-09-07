07 сентября 2023
06 сентября 2023

В ЯНАО назначили нового начальника госавтоинспекции. Фото

В ЯНАО новым начальником госавтоинспекции стал Павел Шаблинский
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., полковник мвд
Павел Шаблинский стал начальником окружного управления Госавтоинспекции Фото:

В ЯНАО назначили нового начальника Госавтоинспекции УМВД округа. Им стал Павел Шаблинский, следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.

«Начальник управления Госавтоинспекции УМВД РФ по ЯНАО полковник полиции Павел Павлович Шаблинский», — следует из информации на официальном сайте. До него должность временно замещал полковник полиции Александр Силкин.

До назначения Шаблинский служил в Ненецком автономном округе. Он занимал должность начальника окружного отдела ГИБДД УМВД.

Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

В ЯНАО появился начальник ГАИ
В ЯНАО появился начальник ГАИ
Фото:

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В ЯНАО назначили нового начальника Госавтоинспекции УМВД округа. Им стал Павел Шаблинский, следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства. «Начальник управления Госавтоинспекции УМВД РФ по ЯНАО полковник полиции Павел Павлович Шаблинский», — следует из информации на официальном сайте. До него должность временно замещал полковник полиции Александр Силкин. До назначения Шаблинский служил в Ненецком автономном округе. Он занимал должность начальника окружного отдела ГИБДД УМВД. Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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