Павел Шаблинский стал начальником окружного управления Госавтоинспекции
В ЯНАО назначили нового начальника Госавтоинспекции УМВД округа. Им стал Павел Шаблинский, следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.
«Начальник управления Госавтоинспекции УМВД РФ по ЯНАО полковник полиции Павел Павлович Шаблинский», — следует из информации на официальном сайте. До него должность временно замещал полковник полиции Александр Силкин.
До назначения Шаблинский служил в Ненецком автономном округе. Он занимал должность начальника окружного отдела ГИБДД УМВД.
Корреспондент агентства обратился за подробностями в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
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