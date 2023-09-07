В Якутии задержали курганца, 24 года назад убившего девушку в детсаду

Убийство совершили на детской площадке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полицейские задержали мужчину, который 24 года назад в Кургане на территории детсада изнасиловал и убил девушку. Подозреваемого обнаружили в Якутии. Данная информация была размещена 8 сентября на сайтах областного УМВД и СУ СК РФ.

«Согласно данным следствия, весной 1999 года подозреваемый пригласил девушку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, 19-летний юноша изнасиловал девушку, а затем задушил. Через некоторое время он скрылся за пределы региона и проживал в разных субъектах страны. [Подозреваемый] был задержан в Республике Саха (Якутия). В ходе допроса после предъявления имеющихся доказательств он дал подробные показания о совершенном преступлении», — указано на сайте СУ СК.

В полиции отметили, что те, кого изначально подозревали, оказались невиновны. Позже сотрудники УМВД отработали круг знакомых мужчин убитой. С помощью образцов, обнаруженных на одежде потерпевшей, специалистам-экспертам удалось восстановить чистый генотип преступника.

Мужчину обвиняют в убийстве совершенном с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.