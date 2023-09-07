В Тюмени сдают помещение скандального ночного клуба «Черника»

Ночной клуб съехал из помещения в центре Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени собственник помещения, где располагался ночной клуб «Черника», начал сдавать его в аренду. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Стоимость — 300 000 рублей в месяц.

«Сдается нежилое помещение в центре Тюмени. Первый этаж — 250 квадратных метров, цоколь — 190 квадратов. Идеальное место для кафе, ресторана, бара, клуба. Цена: 300 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Помещение находится на улице Водопроводной, в доме №25. Ранее здесь располагался скандально известный ночной клуб «Черника». Заведение становилось объектом осуждений из-за ЛГБТ-направленности его вечеринок.

В социальных сетях клуба информации о закрытии нет. Там сообщается, что работа временно приостановлена, а владельцы ищут новое помещение.