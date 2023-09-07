07 сентября 2023

В Тюмени сдают помещение скандального ночного клуба «Черника»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, аренда, аренда помещений
Ночной клуб съехал из помещения в центре Тюмени Фото:

В Тюмени собственник помещения, где располагался ночной клуб «Черника», начал сдавать его в аренду. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Стоимость — 300 000 рублей в месяц.

«Сдается нежилое помещение в центре Тюмени. Первый этаж — 250 квадратных метров, цоколь — 190 квадратов. Идеальное место для кафе, ресторана, бара, клуба. Цена: 300 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Помещение находится на улице Водопроводной, в доме №25. Ранее здесь располагался скандально известный ночной клуб «Черника». Заведение становилось объектом осуждений из-за ЛГБТ-направленности его вечеринок.

В социальных сетях клуба информации о закрытии нет. Там сообщается, что работа временно приостановлена, а владельцы ищут новое помещение.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени собственник помещения, где располагался ночной клуб «Черника», начал сдавать его в аренду. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Стоимость — 300 000 рублей в месяц. «Сдается нежилое помещение в центре Тюмени. Первый этаж — 250 квадратных метров, цоколь — 190 квадратов. Идеальное место для кафе, ресторана, бара, клуба. Цена: 300 000 рублей в месяц», — говорится в объявлении. Помещение находится на улице Водопроводной, в доме №25. Ранее здесь располагался скандально известный ночной клуб «Черника». Заведение становилось объектом осуждений из-за ЛГБТ-направленности его вечеринок. В социальных сетях клуба информации о закрытии нет. Там сообщается, что работа временно приостановлена, а владельцы ищут новое помещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...