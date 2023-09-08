В Подмосковье подростки отравили первоклассника печеньем с метамфетамином

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Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган, печенье, пряники
Старшеклассники заставили ребенка съесть странное печенье Фото:

В Московской области первоклассник попал в больницу с отравлением метамфетамином. Семилетний ребенок рассказал, что до этого попробовал странное печенье, которое ему дали старшеклассницы.

Мама первоклассника привела его в частную клинику с подозрением на аппендицит, но выяснилось, что школьник отравился метамфетамином, сообщает Baza. Ребенок рассказал, что ранее неизвестные старшеклассницы заставили его съесть странное печенье, после чего он перестал понимать, что с ним происходит. Теперь следователи выясняют обстоятельства, при которых наркотик попал в организм семилетнего ребенка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Московской области. Ответ ожидается.

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В Московской области первоклассник попал в больницу с отравлением метамфетамином. Семилетний ребенок рассказал, что до этого попробовал странное печенье, которое ему дали старшеклассницы. Мама первоклассника привела его в частную клинику с подозрением на аппендицит, но выяснилось, что школьник отравился метамфетамином, сообщает Baza. Ребенок рассказал, что ранее неизвестные старшеклассницы заставили его съесть странное печенье, после чего он перестал понимать, что с ним происходит. Теперь следователи выясняют обстоятельства, при которых наркотик попал в организм семилетнего ребенка. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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