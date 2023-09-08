В Подмосковье подростки отравили первоклассника печеньем с метамфетамином

В Московской области первоклассник попал в больницу с отравлением метамфетамином. Семилетний ребенок рассказал, что до этого попробовал странное печенье, которое ему дали старшеклассницы.
Мама первоклассника привела его в частную клинику с подозрением на аппендицит, но выяснилось, что школьник отравился метамфетамином, сообщает Baza. Ребенок рассказал, что ранее неизвестные старшеклассницы заставили его съесть странное печенье, после чего он перестал понимать, что с ним происходит. Теперь следователи выясняют обстоятельства, при которых наркотик попал в организм семилетнего ребенка.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Московской области. Ответ ожидается.
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