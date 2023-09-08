Курганцев приглашают сжечь негатив на брутальном фестивале

Жители Курганской области могут посетить необычный фестиваль брутальных мужских ремесел, где им предложат пройти обряд сжигания негатива и посмотреть на кузнечную свадьбу. Мероприятие пройдет в Куртамышском округе, сообщает официальная группа местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«16 сентября пройдет первый региональный фестиваль „Растотурка-2023“, где будет можно окунуться в атмосферу брутальных исконных мужских ремесел», — сообщает афиша на странице мэрии. Во время фестиваля пройдут молодецкие игры, состоятся обряды «Сжигание негатива» и «Кузнечная свадьба», гостей пригласят на хоровод.
Ярмарка ремесел состоятся в селе Пушкино. Помимо игрищ и забав, на мероприятии выступят фольклорные музыкальные коллективы. Закончится праздник огненным шоу.
В Курганской области пройдет фестиваль ремесел
скрин: VK Администрация Куртамышского округа https://vk.com/kurtadm?z=photo-172168383_457249636%2Fwall-172168383_7538
Жители Курганской области могут посетить необычный фестиваль брутальных мужских ремесел, где им предложат пройти обряд сжигания негатива и посмотреть на кузнечную свадьбу. Мероприятие пройдет в Куртамышском округе, сообщает официальная группа местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «16 сентября пройдет первый региональный фестиваль „Растотурка-2023“, где будет можно окунуться в атмосферу брутальных исконных мужских ремесел», — сообщает афиша на странице мэрии. Во время фестиваля пройдут молодецкие игры, состоятся обряды «Сжигание негатива» и «Кузнечная свадьба», гостей пригласят на хоровод. Ярмарка ремесел состоятся в селе Пушкино. Помимо игрищ и забав, на мероприятии выступят фольклорные музыкальные коллективы. Закончится праздник огненным шоу.