Reuters: SWIFT готово подключить к системе «дочку» Россельхозбанка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
«Дочку» Россельхозбанка могут подключить к SWIFT в течение 30 дней, передает Reuters Фото:

Международное банковское сообщество SWIFT выразило готовность в течение месяца подключить «дочку» Россельхозбанка (RSHB) к системе платежей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций», — сообщает агентство. Там уточнили, что на рассмотрение и подключение «дочки» Россельхозбанка уйдет 30 дней. По сообщению Reuters, это стало известно из письма генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Страны Запада решили отключить российские банки от платежной системы SWIFT после начала спецоперации на Украине, передает деловое агентство «Взгляд». В 2023 году появились утечки, говорящие о том, что США хотят вернуть РФ в систему платежей, пишет «Царьград». Гутерреш заявлял, что ЕС готов вернуть России доступ к SWIFT в случае возобновления зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международное банковское сообщество SWIFT выразило готовность в течение месяца подключить «дочку» Россельхозбанка (RSHB) к системе платежей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. «В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций», — сообщает агентство. Там уточнили, что на рассмотрение и подключение «дочки» Россельхозбанка уйдет 30 дней. По сообщению Reuters, это стало известно из письма генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Страны Запада решили отключить российские банки от платежной системы SWIFT после начала спецоперации на Украине, передает деловое агентство «Взгляд». В 2023 году появились утечки, говорящие о том, что США хотят вернуть РФ в систему платежей, пишет «Царьград». Гутерреш заявлял, что ЕС готов вернуть России доступ к SWIFT в случае возобновления зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...