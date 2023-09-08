Reuters: SWIFT готово подключить к системе «дочку» Россельхозбанка

08 сентября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

«Дочку» Россельхозбанка могут подключить к SWIFT в течение 30 дней, передает Reuters Фото: Александр Мамаев © URA.RU Международное банковское сообщество SWIFT выразило готовность в течение месяца подключить «дочку» Россельхозбанка (RSHB) к системе платежей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. «В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций», — сообщает агентство . Там уточнили, что на рассмотрение и подключение «дочки» Россельхозбанка уйдет 30 дней. По сообщению Reuters, это стало известно из письма генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Страны Запада решили отключить российские банки от платежной системы SWIFT после начала спецоперации на Украине, передает деловое агентство «Взгляд». В 2023 году появились утечки, говорящие о том, что США хотят вернуть РФ в систему платежей, пишет «Царьград». Гутерреш заявлял, что ЕС готов вернуть России доступ к SWIFT в случае возобновления зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».

Международное банковское сообщество SWIFT выразило готовность в течение месяца подключить «дочку» Россельхозбанка (RSHB) к системе платежей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. «В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций», — сообщает агентство. Там уточнили, что на рассмотрение и подключение «дочки» Россельхозбанка уйдет 30 дней. По сообщению Reuters, это стало известно из письма генсека ООН Антониу Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Страны Запада решили отключить российские банки от платежной системы SWIFT после начала спецоперации на Украине, передает деловое агентство «Взгляд». В 2023 году появились утечки, говорящие о том, что США хотят вернуть РФ в систему платежей, пишет «Царьград». Гутерреш заявлял, что ЕС готов вернуть России доступ к SWIFT в случае возобновления зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».