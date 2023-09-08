Девушка пропала 2 сентября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 28-летняя Дарья Незамова бросила четырех детей, забрала детские пособия и пропала. Ее ищут почти неделю. Об этом журналисту URA.RU рассказал бывший супруг девушки Владимир.

«Дарья ушла из дома 2 сентября, оставив четырех детей. С собой забрала деньги, которые ей выплачивали на деток. Мы обратились за помощью в полицию», — пояснил Владимир.

У Дарьи две девочки (восемь месяцев и девять лет) и два мальчика (четыре и три года). От бывшего супруга она родила старшую дочь, остальных детей — от нынешнего. Мужчины рассказали корреспонденту URA.RU, что вместе обратились в полицию 4 сентября.

Информацию о пропаже девушки URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Информация о пропавшей девушке в ОВД Каменска-Уральского поступала. С того момента организованы поисковые мероприятия: отрабатываются связи девушки и возможные места нахождения. Отрабатываются самые разные версии ее исчезновения. Прошу всех, кто может владеть информацией о деталях пропажи многодетной матери или о месте ее нахождения, хотя бы конфиденциально, проинформировать ОВД. О том, чем закончатся розыскные мероприятия, проинформирую дополнительно», — рассказал полковник Горелых.

Приметы девушки: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные и длинные волосы. У нее есть родинка на правой стороне лица. В момент пропажи Дарья была одета в серую ветровку, красные штаны и голубые кроссовки, пишет telegram-канал «Плохие новости Каменск-Уральский».

Дарья Незамова пропала 2 сентября Фото: предоставлено Владимиром