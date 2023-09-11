На мать, которая бросила 4 детей в Каменске-Уральском, завели дело

11 сентября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Бросившая детей мать была в Горноуральском (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Силовики завели дело против Дарьи Низамовой, которая бросила четверых детей в Каменске-Уральском. Ее поиски официально закончены, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Низамова ушла из дома 2 сентября. Она не выходила на связь с родными. Тревогу забил ее бывший муж, который стал распространять ориентировки в соцсетях. Он и ее нынешний муж обратились за помощью в полицию. Затем девушка вышла на связь и сообщила, что вернется домой 11 сентября. «Она письменно пояснила, что ушла из дома после разлада отношений с супругом. Девушка забрала документы и уехала на автовокзал, где купила билет до Екатеринбурга, а оттуда до Горноуральского. Свой поступок она мотивировала напряженными семейными отношениями и желанием таким образом проучить супруга, оставив на его плечах четверых детей. В розыск ее объявил бывший спутник жизни. Против нее заведено административное дело за ненадлежащее воспитание детей», — сказал полковник Горелых. По его словам, ни в какую криминальную историю Низамова не угодила. Новость по теме Бросившая 4 детей в Каменске-Уральском мать сбегала от семьи в сауну Девушку могут лишить родительских прав, поскольку она уже не в первый раз бросила детей. В 2022 году силовики нашли Низамову в одной из саун в Екатеринбурге. «Сотрудники полиции намерены обсудить вопрос, связанный с возможным лишением [Низамовой] родительских прав. Таким образом, после официального нахождения и опроса Дарьи, ее поиск был прекращен», — резюмировал Горелых. Бывший супруг женщины предполагал, что та могла сбежать от семьи с другим мужчиной. Ее текущий муж в эту версию не верит. При этом в разговоре с журналистом URA.RU он признался, что Низамова на протяжении девяти лет, которые они находятся вместе, часто уходила из дома. При этом оба мужчины, связанные с ней, заявляли корреспонденту, что Низамова — отличная мать. Она родила одну дочку от бывшего супруга (ей сейчас девять лет), а остальных от нынешнего (им — восемь месяцев, три и четыре года). Самой девушке 28 лет, она работала в нескольких крупных продуктовых магазинах. С последнего места работы ее уволили по статье, говорил URA.RU бывший супруг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики завели дело против Дарьи Низамовой, которая бросила четверых детей в Каменске-Уральском. Ее поиски официально закончены, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Низамова ушла из дома 2 сентября. Она не выходила на связь с родными. Тревогу забил ее бывший муж, который стал распространять ориентировки в соцсетях. Он и ее нынешний муж обратились за помощью в полицию. Затем девушка вышла на связь и сообщила, что вернется домой 11 сентября. «Она письменно пояснила, что ушла из дома после разлада отношений с супругом. Девушка забрала документы и уехала на автовокзал, где купила билет до Екатеринбурга, а оттуда до Горноуральского. Свой поступок она мотивировала напряженными семейными отношениями и желанием таким образом проучить супруга, оставив на его плечах четверых детей. В розыск ее объявил бывший спутник жизни. Против нее заведено административное дело за ненадлежащее воспитание детей», — сказал полковник Горелых. По его словам, ни в какую криминальную историю Низамова не угодила. Девушку могут лишить родительских прав, поскольку она уже не в первый раз бросила детей. В 2022 году силовики нашли Низамову в одной из саун в Екатеринбурге. «Сотрудники полиции намерены обсудить вопрос, связанный с возможным лишением [Низамовой] родительских прав. Таким образом, после официального нахождения и опроса Дарьи, ее поиск был прекращен», — резюмировал Горелых. Бывший супруг женщины предполагал, что та могла сбежать от семьи с другим мужчиной. Ее текущий муж в эту версию не верит. При этом в разговоре с журналистом URA.RU он признался, что Низамова на протяжении девяти лет, которые они находятся вместе, часто уходила из дома. При этом оба мужчины, связанные с ней, заявляли корреспонденту, что Низамова — отличная мать. Она родила одну дочку от бывшего супруга (ей сейчас девять лет), а остальных от нынешнего (им — восемь месяцев, три и четыре года). Самой девушке 28 лет, она работала в нескольких крупных продуктовых магазинах. С последнего места работы ее уволили по статье, говорил URA.RU бывший супруг.