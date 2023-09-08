08 сентября 2023

ABC News: США хотят отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

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США опровергли информацию о планах поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS Фото:
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Власти США планируют предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает американское СМИ со ссылкой на источник администрации президента США Джо Байдена.

«Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине армейские тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS», — передает ABC News информацию источника. При этом окончательное решение еще не принято, так как американские власти опасаются за сохранение собственных запасов вооружения.

В свою очередь представитель Белого дома опровергли эту информацию. Власти США не подтвердили РИА Новости планы по поставкам дальнобойных ракет ATACMS Украине.

Ранее американские власти заявили, что не планируют менять своего решения по поставкам Украине ракет ATACMS, передает телеканал 360. Такое решение было обосновано малыми запасами данного вооружения у США.

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Власти США планируют предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает американское СМИ со ссылкой на источник администрации президента США Джо Байдена. «Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине армейские тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS», — передает ABC News информацию источника. При этом окончательное решение еще не принято, так как американские власти опасаются за сохранение собственных запасов вооружения. В свою очередь представитель Белого дома опровергли эту информацию. Власти США не подтвердили РИА Новости планы по поставкам дальнобойных ракет ATACMS Украине. Ранее американские власти заявили, что не планируют менять своего решения по поставкам Украине ракет ATACMS, передает телеканал 360. Такое решение было обосновано малыми запасами данного вооружения у США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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