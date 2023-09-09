Путин отреагировал на землетрясение в Марокко

Владимир Путин подчеркнул, что весь российский народ разделяет переживания жителей Марокко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране, в результате которого погибли около 700 человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны.