Путин отреагировал на землетрясение в Марокко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране, в результате которого погибли около 700 человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны. <…> В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к королю Марокко Мухаммеду VI. Российский глава пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природного катаклизма.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране, в результате которого погибли около 700 человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны. <…> В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к королю Марокко Мухаммеду VI. Российский глава пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природного катаклизма.