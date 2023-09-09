Путин отреагировал на землетрясение в Марокко

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что весь российский народ разделяет переживания жителей Марокко Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране, в результате которого погибли около 700 человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны. <…> В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к королю Марокко Мухаммеду VI. Российский глава пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природного катаклизма.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением в стране, в результате которого погибли около 700 человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны. <…> В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении к королю Марокко Мухаммеду VI. Российский глава пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природного катаклизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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