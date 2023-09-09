В Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина

09 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Датой смерти Евгения Пригожина в реестре Федеральной нотариальной конторы поставили 23 августа 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Нотариус Анатолий Акуленко завел наследственное дело после гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщается в реестре Федеральной нотариальной конторы. Согласно документу , дело открыл нотариус Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолий Акуленко. В карточке указали инициалы предпринимателя. Датой смерти в деле поставили 23 августа 2023 года. В этот день в Тверской области упал бизнес-джет владельца ЧВК. По данным telegram-каналов, в семье Евгения Пригожина начался конфликт из-за наследства. Предприниматель оставил почти все наследство своему сыну Павлу, а дочкам Веронике и Полине почти ничего. Однако официального подтверждения информации нет. Самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области, на борту присутствовали десять человек, включая основателя ЧВК. Следственный комитет подтвердил смерть Пригожина, передает RT. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.

Нотариус Анатолий Акуленко завел наследственное дело после гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщается в реестре Федеральной нотариальной конторы. Согласно документу, дело открыл нотариус Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолий Акуленко. В карточке указали инициалы предпринимателя. Датой смерти в деле поставили 23 августа 2023 года. В этот день в Тверской области упал бизнес-джет владельца ЧВК. По данным telegram-каналов, в семье Евгения Пригожина начался конфликт из-за наследства. Предприниматель оставил почти все наследство своему сыну Павлу, а дочкам Веронике и Полине почти ничего. Однако официального подтверждения информации нет. Самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области, на борту присутствовали десять человек, включая основателя ЧВК. Следственный комитет подтвердил смерть Пригожина, передает RT. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.