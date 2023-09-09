Число погибших при землетрясении в Марокко превысило тысячу

На данный момент известно о 1024 пострадавших в результате землетрясения
Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 1037. Об этом сообщает МВД страны.
«Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 1024 человек пострадали.
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразили соболезнования королю страны Мухаммеду VI в связи с гибелью сотен людей.
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