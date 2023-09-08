В Пермском крае двое суток искали пенсионерку, которая заблудилась в лесу

В Пермском крае двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла 10 километров и четыре лога, после чего наткнулась на грибников, сообщила руководитель поискового отряда «Регион 50» Александра Красильникова.
«Пенсионерку нашли сегодня, 9 сентября. Женщина прошла 10 километров и четыре лога. Она вышла к ЛЭП и наткнулась на грибников, которые помогли ей выбраться из леса», — передает «Комсомольская правда Пермь» слова Красильниковой.
По словам источника, знакомого с ситуацией, в этом районе очень легко заблудиться из-за большого количества линий электропередач. «Кроме того, в этих местах водятся лоси и кабаны», — пишет издание. Поиски пенсионерки осложнялись тем, что она ушла в лес без мобильного телефона.
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