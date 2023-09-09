09 сентября 2023

В Екатеринбурге женщины накинулись с ножом на мужчину из-за телефона

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обвинил женщин в краже телефона у его подруги Фото:

В Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину, который обвинил их в краже телефона. Об этом сообщил очевидец происшествия.

Инцидент произошел на остановке «Таганский ряд». Женщины ехали в автобусе №57А. Они, по словам мужчины, украли телефон у его подруги. После этого женщины вышли из автобуса, а мужчина с подругой пошли за ними. «Когда они пытались забрать телефон у женщин, то одна из них достала нож из сумочки и побежала за мужчиной», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Мужчина снимал женщин на видео. Им это не понравилось. «Женщины пытались догнать мужчину, они кричали ему угрозы», — добавил очевидец. Подруга мужчины вызвала полицию.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что сообщение о краже телефона поступило в отдел полиции №10. Однако сам мужчина в полицию не обращался. Силовики найдут украденный телефон.

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В Екатеринбурге женщины с ножом накинулись на мужчину, который обвинил их в краже телефона. Об этом сообщил очевидец происшествия. Инцидент произошел на остановке «Таганский ряд». Женщины ехали в автобусе №57А. Они, по словам мужчины, украли телефон у его подруги. После этого женщины вышли из автобуса, а мужчина с подругой пошли за ними. «Когда они пытались забрать телефон у женщин, то одна из них достала нож из сумочки и побежала за мужчиной», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Мужчина снимал женщин на видео. Им это не понравилось. «Женщины пытались догнать мужчину, они кричали ему угрозы», — добавил очевидец. Подруга мужчины вызвала полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что сообщение о краже телефона поступило в отдел полиции №10. Однако сам мужчина в полицию не обращался. Силовики найдут украденный телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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