Отца курганского подростка обязали расплатиться за злодеяние сына

Отец курганского подростка, избившего сверстницу, выплатит компенсацию жертве

10 сентября 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

В Курганской области осудили отца несовершеннолетнего ответчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шатровской районе Курганской области несовершеннолетний подросток избил сверстницу. Потерпевшая сторона обратилась в суд. Но так как ответчику не исполнилось 18 лет, за него отвечать пришлось отцу, указано в документе на сайте ведомства. «Несовершеннолетний ответчик нанес побои несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей физическую боль и нравственные страдания. Суд обязал отца ответчика перечислить взысканную сумму компенсации морального вреда на счет несовершеннолетнего ребенка (потерпевшей)», — написано на сайте Шатровского районного суда. Сумма компенсации не разглашается. При вынесении решения суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, степень вины, а также материальное положение семьи ответчика.

В Шатровской районе Курганской области несовершеннолетний подросток избил сверстницу. Потерпевшая сторона обратилась в суд. Но так как ответчику не исполнилось 18 лет, за него отвечать пришлось отцу, указано в документе на сайте ведомства. «Несовершеннолетний ответчик нанес побои несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей физическую боль и нравственные страдания. Суд обязал отца ответчика перечислить взысканную сумму компенсации морального вреда на счет несовершеннолетнего ребенка (потерпевшей)», — написано на сайте Шатровского районного суда. Сумма компенсации не разглашается. При вынесении решения суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, степень вины, а также материальное положение семьи ответчика.