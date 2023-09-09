Отца курганского подростка обязали расплатиться за злодеяние сына

В Шатровской районе Курганской области несовершеннолетний подросток избил сверстницу. Потерпевшая сторона обратилась в суд. Но так как ответчику не исполнилось 18 лет, за него отвечать пришлось отцу, указано в документе на сайте ведомства.
«Несовершеннолетний ответчик нанес побои несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей физическую боль и нравственные страдания. Суд обязал отца ответчика перечислить взысканную сумму компенсации морального вреда на счет несовершеннолетнего ребенка (потерпевшей)», — написано на сайте Шатровского районного суда.
Сумма компенсации не разглашается. При вынесении решения суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, степень вины, а также материальное положение семьи ответчика.
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