09 сентября 2023
08 сентября 2023

Отца курганского подростка обязали расплатиться за злодеяние сына

Отец курганского подростка, избившего сверстницу, выплатит компенсацию жертве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
В Курганской области осудили отца несовершеннолетнего ответчика Фото:

В Шатровской районе Курганской области несовершеннолетний подросток избил сверстницу. Потерпевшая сторона обратилась в суд. Но так как ответчику не исполнилось 18 лет, за него отвечать пришлось отцу, указано в документе на сайте ведомства.

«Несовершеннолетний ответчик нанес побои несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей физическую боль и нравственные страдания. Суд обязал отца ответчика перечислить взысканную сумму компенсации морального вреда на счет несовершеннолетнего ребенка (потерпевшей)», — написано на сайте Шатровского районного суда.

Сумма компенсации не разглашается. При вынесении решения суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, степень вины, а также материальное положение семьи ответчика.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шатровской районе Курганской области несовершеннолетний подросток избил сверстницу. Потерпевшая сторона обратилась в суд. Но так как ответчику не исполнилось 18 лет, за него отвечать пришлось отцу, указано в документе на сайте ведомства. «Несовершеннолетний ответчик нанес побои несовершеннолетней потерпевшей, причинив ей физическую боль и нравственные страдания. Суд обязал отца ответчика перечислить взысканную сумму компенсации морального вреда на счет несовершеннолетнего ребенка (потерпевшей)», — написано на сайте Шатровского районного суда. Сумма компенсации не разглашается. При вынесении решения суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, степень вины, а также материальное положение семьи ответчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...