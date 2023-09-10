Белый дом допустил поставки Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Воронежа

10 сентября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

США пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон допускает отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявили в Белом доме. Такие боеприпасы способны поражать цели на расстояние до 300 км — с линии фронта они могут долететь до Ростова-на-Дону, Воронежа и Брянска. «США не исключают поставок ракет ATACMS Украине. Но пока не готовы объявить о таком решении», — сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, трансляция выступления велась на сайте Белого дома. Ранее о планах США поставить украинской стороне такие боеприпасы сообщал американский телеканал ABC News. При этом отмечалось, что окончательное Белый дом не принимает решение об их передаче Киеву из-за опасений о сохранности своих запасов оружия.

Вашингтон допускает отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявили в Белом доме. Такие боеприпасы способны поражать цели на расстояние до 300 км — с линии фронта они могут долететь до Ростова-на-Дону, Воронежа и Брянска. «США не исключают поставок ракет ATACMS Украине. Но пока не готовы объявить о таком решении», — сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, трансляция выступления велась на сайте Белого дома. Ранее о планах США поставить украинской стороне такие боеприпасы сообщал американский телеканал ABC News. При этом отмечалось, что окончательное Белый дом не принимает решение об их передаче Киеву из-за опасений о сохранности своих запасов оружия.