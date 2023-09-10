В Румынии вызвали российского посла из-за беспилотника

10 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Фрагменты упавшего беспилотника говорят о его принадлежности к России, заявили в МИД Румынии Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Советник-посланник посольства России в Бухаресте Елена Копнина вызвана в МИД Румынии из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, который имеет общие черты с тем, что используются российскими силами. Об этом рассказали в румынском внешнеполитическом ведомстве. «Елена Копнина была вызвана в МИД Румынии, где дипломату был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, похожим на применяемые российскими силами», — передает сообщение МИД Румынии ТАСС. Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны и потребовал от России прекратить атаки на украинское население и инфраструктуру. Кроме того он призвал воздержаться от действий, которые могут угрожать безопасности граждан Румынии в этом регионе. Ранее стало известно, что Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника в уезде Тулча. Эксперты проводят исследование, чтобы установить обстоятельства и время, когда они попали на территорию страны. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил этот инцидент, связывая его с российскими атаками на украинские порты на реке Дунай. При этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии, были результатом намеренной атаки со стороны России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник-посланник посольства России в Бухаресте Елена Копнина вызвана в МИД Румынии из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, который имеет общие черты с тем, что используются российскими силами. Об этом рассказали в румынском внешнеполитическом ведомстве. «Елена Копнина была вызвана в МИД Румынии, где дипломату был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, похожим на применяемые российскими силами», — передает сообщение МИД Румынии ТАСС. Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны и потребовал от России прекратить атаки на украинское население и инфраструктуру. Кроме того он призвал воздержаться от действий, которые могут угрожать безопасности граждан Румынии в этом регионе. Ранее стало известно, что Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника в уезде Тулча. Эксперты проводят исследование, чтобы установить обстоятельства и время, когда они попали на территорию страны. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил этот инцидент, связывая его с российскими атаками на украинские порты на реке Дунай. При этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии, были результатом намеренной атаки со стороны России.