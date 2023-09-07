Столтенберг: у НАТО нет данных о намеренной атаке РФ по Румынии

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Йенс Столтенберг заявил об отсутствии доказательств об атаке РФ Фото:
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У НАТО нет сведений о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии являются результатом намеренной атаки со стороны России. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления перед Европарламентом.

«Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны РФ», — сказал Йенс Столтенберг.

Ранее западной прессе писали о панике НАТО из-за атак российских беспилотников по портам Украины рядом с румынской границей, передает Pravda.Ru. Позже глава минобороны Румынии Анджел Тылвар заявил о найденных обломках БПЛА на территории страны, пишет RT.

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У НАТО нет сведений о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии являются результатом намеренной атаки со стороны России. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления перед Европарламентом. «Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны РФ», — сказал Йенс Столтенберг. Ранее западной прессе писали о панике НАТО из-за атак российских беспилотников по портам Украины рядом с румынской границей, передает Pravda.Ru. Позже глава минобороны Румынии Анджел Тылвар заявил о найденных обломках БПЛА на территории страны, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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