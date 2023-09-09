Экс-губернатор ЯНАО дал обещание Артюхову

Переизбранного на второй срок губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова лично поздравил экс-глава региона, депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин. Политик, выступая на торжественной инаугурации, отметил, что переизбрание было заслуженным, и пообещал помощь и поддержку от предшественников.
«Мы члены вашей команды. Удачи вам, мы всегда рядом, если чего-то будет нужно — позвоните!» — произнес Кобылкин с трибуны в Салехарде. Экс-глава региона пожелал нынешнему губернатору, чтобы власть не кружила ему голову и чтобы он не забывал о своей второй половине.
Кобылкин от лица председателя Госдумы Вячеслава Володина поздравил Артюхова со вступлением в должность на второй срок. Также он в своей речи напомнил о рои первого главы региона Юрия Неелова — «человека, который создал Ямал».
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был избран на второй срок 10 сентября 2023 года. За него проголосовали 17 депутатов заксобрания ЯНАО из 21 присутствовавшего
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.