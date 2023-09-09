Экс-губернатор ЯНАО дал обещание Артюхову

Экс-губернатор ЯНАО Кобылкин пообещал Артюхову помощь и поддержку

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин возглавлял ЯНАО с 2010 по 2018 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ЯНАО — 2023

Переизбранного на второй срок губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова лично поздравил экс-глава региона, депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин. Политик, выступая на торжественной инаугурации, отметил, что переизбрание было заслуженным, и пообещал помощь и поддержку от предшественников.

«Мы члены вашей команды. Удачи вам, мы всегда рядом, если чего-то будет нужно — позвоните!» — произнес Кобылкин с трибуны в Салехарде. Экс-глава региона пожелал нынешнему губернатору, чтобы власть не кружила ему голову и чтобы он не забывал о своей второй половине.

Кобылкин от лица председателя Госдумы Вячеслава Володина поздравил Артюхова со вступлением в должность на второй срок. Также он в своей речи напомнил о рои первого главы региона Юрия Неелова — «человека, который создал Ямал».

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был избран на второй срок 10 сентября 2023 года. За него проголосовали 17 депутатов заксобрания ЯНАО из 21 присутствовавшего