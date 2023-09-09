09 сентября 2023
08 сентября 2023

Курганские фармацевты требуют миллионы рублей с поселковой больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
«Курганфармация» требует долги с поселковой больницы в Лебяжье Фото:

Акционерное общество «Курганфармация» требует с бывшей Центральной районной больницы в поселке Лебяжье (Межрайонная больница №2) долг за поставленные лекарства. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«АО „Курганфармация“ взыскивает 1 миллион 962 тысячи рублей долга с Межрайонной больницы №2 за поставленные лекарства. Истец требует неустойку в сумме 234 тысячи рублей и оплату судебных расходов на 33 тысячи рублей», — указано в судебном документе.

Судебное разбирательство назначено в Кургане на 25 сентября. Дело будет рассматривать судья Любовь Деревенко.

Ранее «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Сумма исковых требований составила почти два с половиной миллиона рублей.

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Акционерное общество «Курганфармация» требует с бывшей Центральной районной больницы в поселке Лебяжье (Межрайонная больница №2) долг за поставленные лекарства. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. «АО „Курганфармация“ взыскивает 1 миллион 962 тысячи рублей долга с Межрайонной больницы №2 за поставленные лекарства. Истец требует неустойку в сумме 234 тысячи рублей и оплату судебных расходов на 33 тысячи рублей», — указано в судебном документе. Судебное разбирательство назначено в Кургане на 25 сентября. Дело будет рассматривать судья Любовь Деревенко. Ранее «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Сумма исковых требований составила почти два с половиной миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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