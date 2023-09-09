Курганские фармацевты требуют миллионы рублей с поселковой больницы

«Курганфармация» требует долги с поселковой больницы в Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционерное общество «Курганфармация» требует с бывшей Центральной районной больницы в поселке Лебяжье (Межрайонная больница №2) долг за поставленные лекарства. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«АО „Курганфармация“ взыскивает 1 миллион 962 тысячи рублей долга с Межрайонной больницы №2 за поставленные лекарства. Истец требует неустойку в сумме 234 тысячи рублей и оплату судебных расходов на 33 тысячи рублей», — указано в судебном документе.

Судебное разбирательство назначено в Кургане на 25 сентября. Дело будет рассматривать судья Любовь Деревенко.

Ранее «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Сумма исковых требований составила почти два с половиной миллиона рублей.