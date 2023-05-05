С больницы на курганской «Рублевке» требуют миллионы за лекарства

Акционерное общество «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Об этом говорится в определении арбитражного суда Курганской области, опубликованном в сервисе СБИС.
«В иске „Курганфармация“ требует с Межрайонной больницы №3 взыскать задолженность за поставленные товары и оказанные услуги в размере 2 млн 497 тыс 670 рублей», — указано в документе. Также фармацевты требуют с больницы выплатить неустойку и компенсировать судебные расходы.
По определению арбитражного суда Курганской области разбирательство назначено на 31 мая. На предварительное слушание ответчик не явился. Согласно определению суда, сторонам предложено принять меры к мирному урегулированию спора.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области Кетовскую центральную районную больницу возглавила Маргарита Лошенкова. Она также руководила Глядянской и Звериноголовской ЦРБ.
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