05 мая 2023

С больницы на курганской «Рублевке» требуют миллионы за лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , стационар, кетово, кетовский район, црб, районная больница, кетовская црб
Фармацевты судятся с больницей на курганской «Рублевке» из-за лекарств Фото:

Акционерное общество «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Об этом говорится в определении арбитражного суда Курганской области, опубликованном в сервисе СБИС.

«В иске „Курганфармация“ требует с Межрайонной больницы №3 взыскать задолженность за поставленные товары и оказанные услуги в размере 2 млн 497 тыс 670 рублей», — указано в документе. Также фармацевты требуют с больницы выплатить неустойку и компенсировать судебные расходы.

По определению арбитражного суда Курганской области разбирательство назначено на 31 мая. На предварительное слушание ответчик не явился. Согласно определению суда, сторонам предложено принять меры к мирному урегулированию спора.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области Кетовскую центральную районную больницу возглавила Маргарита Лошенкова. Она также руководила Глядянской и Звериноголовской ЦРБ.

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Акционерное общество «Курганфармация» направило иск в арбитражный суд, чтобы добиться оплаты за лекарства от Межрайонной больницы №3 (бывшая Кетовская ЦРБ). Об этом говорится в определении арбитражного суда Курганской области, опубликованном в сервисе СБИС. «В иске „Курганфармация“ требует с Межрайонной больницы №3 взыскать задолженность за поставленные товары и оказанные услуги в размере 2 млн 497 тыс 670 рублей», — указано в документе. Также фармацевты требуют с больницы выплатить неустойку и компенсировать судебные расходы. По определению арбитражного суда Курганской области разбирательство назначено на 31 мая. На предварительное слушание ответчик не явился. Согласно определению суда, сторонам предложено принять меры к мирному урегулированию спора. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области Кетовскую центральную районную больницу возглавила Маргарита Лошенкова. Она также руководила Глядянской и Звериноголовской ЦРБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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