Эрдоган поставил на место Украину после саммита G20

Эрдоган: лидеры стран поставили подписи под декларацией G20 с гордостью
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Итоговой декларацией саммита G20 можно гордиться, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото:

Главы государств поставили подписи под документом об итоговой декларации саммита G20 по Украине с гордостью. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что лидерам стран G20 нечем гордиться. Украинская сторона осталась недовольна подписанной декларацией.

«Мы поверили в то, что декларацией можно гордиться, и с этим же чувством поставили свои подписи под ней», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, комментируя заявление Николенко. Трансляция мероприятия доступна на индийском youtube-канале CRUX.

Ранее Николенко отреагировал на итоговую декларацию государств по ситуации на Украине, сказав, что странам G20 нечем гордиться. По его словам, Киев должен был принять участие в саммите в Нью-Дели.

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Главы государств поставили подписи под документом об итоговой декларации саммита G20 по Украине с гордостью. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что лидерам стран G20 нечем гордиться. Украинская сторона осталась недовольна подписанной декларацией. «Мы поверили в то, что декларацией можно гордиться, и с этим же чувством поставили свои подписи под ней», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, комментируя заявление Николенко. Трансляция мероприятия доступна на индийском youtube-канале CRUX. Ранее Николенко отреагировал на итоговую декларацию государств по ситуации на Украине, сказав, что странам G20 нечем гордиться. По его словам, Киев должен был принять участие в саммите в Нью-Дели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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