Эрдоган поставил на место Украину после саммита G20

Эрдоган: лидеры стран поставили подписи под декларацией G20 с гордостью

10 сентября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Итоговой декларацией саммита G20 можно гордиться, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России Главы государств поставили подписи под документом об итоговой декларации саммита G20 по Украине с гордостью. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что лидерам стран G20 нечем гордиться. Украинская сторона осталась недовольна подписанной декларацией. «Мы поверили в то, что декларацией можно гордиться, и с этим же чувством поставили свои подписи под ней», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, комментируя заявление Николенко. Трансляция мероприятия доступна на индийском youtube-канале CRUX. Ранее Николенко отреагировал на итоговую декларацию государств по ситуации на Украине, сказав, что странам G20 нечем гордиться. По его словам, Киев должен был принять участие в саммите в Нью-Дели.

Главы государств поставили подписи под документом об итоговой декларации саммита G20 по Украине с гордостью. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что лидерам стран G20 нечем гордиться. Украинская сторона осталась недовольна подписанной декларацией. «Мы поверили в то, что декларацией можно гордиться, и с этим же чувством поставили свои подписи под ней», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, комментируя заявление Николенко. Трансляция мероприятия доступна на индийском youtube-канале CRUX. Ранее Николенко отреагировал на итоговую декларацию государств по ситуации на Украине, сказав, что странам G20 нечем гордиться. По его словам, Киев должен был принять участие в саммите в Нью-Дели.