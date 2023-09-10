Эрдоган поставил на место Украину после саммита G20

Главы государств поставили подписи под документом об итоговой декларации саммита G20 по Украине с гордостью. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что лидерам стран G20 нечем гордиться. Украинская сторона осталась недовольна подписанной декларацией.
«Мы поверили в то, что декларацией можно гордиться, и с этим же чувством поставили свои подписи под ней», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, комментируя заявление Николенко. Трансляция мероприятия доступна на индийском youtube-канале CRUX.
Ранее Николенко отреагировал на итоговую декларацию государств по ситуации на Украине, сказав, что странам G20 нечем гордиться. По его словам, Киев должен был принять участие в саммите в Нью-Дели.
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