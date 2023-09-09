Украину разочаровали итоги саммита G20

09 сентября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Олег Николенко отметил, что Украина должна была принимать участие в саммите G20 Фото: Официальный сайт президента Украины Странам G20 нечем гордиться. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоговую декларацию государств по ситуации в стране. По его словам, Украина должна была принять участие в саммите в Индии. «Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время „Группе двадцати“ нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — заявил Николенко на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной). По его словам, принцип «ничего об Украине без Украины» остается первостепенным. Ранее на саммите G20 в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Лидеры стран выступили против применения ядерного оружия, а также за возобновление зерновой сделки. Государства G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди участников саммита, передает RT.

Странам G20 нечем гордиться. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоговую декларацию государств по ситуации в стране. По его словам, Украина должна была принять участие в саммите в Индии. «Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время „Группе двадцати“ нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — заявил Николенко на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной). По его словам, принцип «ничего об Украине без Украины» остается первостепенным. Ранее на саммите G20 в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Лидеры стран выступили против применения ядерного оружия, а также за возобновление зерновой сделки. Государства G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди участников саммита, передает RT.