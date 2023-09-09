Новак провел совещание в ЯНАО

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время визита в ЯНАО провел совещание по вопросу реализации программы догазификации в округе. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Александр Новак совершил рабочую поездку на Ямал. В Ямало-Ненецком автономном округе вице-премьер провел совещания по реализации программы догазификации на территории региона», — сообщается на сайте российского правительства.
На встрече обсуждались вопросы своевременности исполнение договоров на подключение к газу и проведение газопроводов к медицинским и образовательным учреждениям. Также затронута тема выделения субсидий в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан на проведение газа внутри участков и покупку оборудования.
Ранее вице-премьер Александр Новак принял участие в инаугурации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Мероприятие проходило в Салехарде. Глава округа вступил в должность во второй раз.
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