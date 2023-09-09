09 сентября 2023

Новак провел совещание в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, новак александр
Новак обсудил с коллегами вопрос социальной догазификации в ЯНАО Фото:

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время визита в ЯНАО провел совещание по вопросу реализации программы догазификации в округе. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Александр Новак совершил рабочую поездку на Ямал. В Ямало-Ненецком автономном округе вице-премьер провел совещания по реализации программы догазификации на территории региона», — сообщается на сайте российского правительства.

На встрече обсуждались вопросы своевременности исполнение договоров на подключение к газу и проведение газопроводов к медицинским и образовательным учреждениям. Также затронута тема выделения субсидий в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан на проведение газа внутри участков и покупку оборудования.

Ранее вице-премьер Александр Новак принял участие в инаугурации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Мероприятие проходило в Салехарде. Глава округа вступил в должность во второй раз.

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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак во время визита в ЯНАО провел совещание по вопросу реализации программы догазификации в округе. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. «Александр Новак совершил рабочую поездку на Ямал. В Ямало-Ненецком автономном округе вице-премьер провел совещания по реализации программы догазификации на территории региона», — сообщается на сайте российского правительства. На встрече обсуждались вопросы своевременности исполнение договоров на подключение к газу и проведение газопроводов к медицинским и образовательным учреждениям. Также затронута тема выделения субсидий в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан на проведение газа внутри участков и покупку оборудования. Ранее вице-премьер Александр Новак принял участие в инаугурации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Мероприятие проходило в Салехарде. Глава округа вступил в должность во второй раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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