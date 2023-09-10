Минобороны Украины: у Крымского моста осталось очень мало времени

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Наталия Гуменюк считает, что Крымский мост не сможет функционировать долго Фото:

Украина продолжает угрожать Крымскому мосту. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила 10 сентября, что у моста «осталось очень мало времени».

«Мосту осталось очень мало времени <…> Там повреждения достаточно существенны и угрозы неизбежны», — заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона. По ее словам, ВСУ будут и дальше обстреливать мост.

Украина пытается безуспешно уничтожить Крымский мост в течение многих месяцев. Однако атаки не мешают функционированию путепровода. Движение автотранспорта не прекращается, а российские системы ПВО отбивают украинские ракеты, передает «Национальная служба новостей». Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. В связи с невозможностью нанести реальный ущерб Крымскому мосту, Киев распространяет фейки о разрушениях.

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Украина продолжает угрожать Крымскому мосту. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила 10 сентября, что у моста «осталось очень мало времени». «Мосту осталось очень мало времени <…> Там повреждения достаточно существенны и угрозы неизбежны», — заявила Гуменюк в эфире украинского телемарафона. По ее словам, ВСУ будут и дальше обстреливать мост. Украина пытается безуспешно уничтожить Крымский мост в течение многих месяцев. Однако атаки не мешают функционированию путепровода. Движение автотранспорта не прекращается, а российские системы ПВО отбивают украинские ракеты, передает «Национальная служба новостей». Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. В связи с невозможностью нанести реальный ущерб Крымскому мосту, Киев распространяет фейки о разрушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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