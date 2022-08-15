Военный эксперт раскрыл тайную защиту Крымского моста

15 августа 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Крымский мост защищен опорой со специальными датчиками, отметил Виктор Баранец Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения и уничтожения объекта. В случае проникновения кого-либо в зоны под мостом, он будет уничтожен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Крымский мост — это стратегический объект, который защищен во всех средах, которых только можно. Он защищается с воздуха, там постоянно патрулируют наши дежурные самолеты, истребители, которые базируются в Крыму. На суше у нас стоят комплексы береговой обороны, зенитно-ракетные С-300 и С-400. На воде мост охраняют наши боевые корабли, а также патрульные катера Федеральной службы безопасности. Под водой — боевые плацы. Сам мост защищен опорой, специальными датчиками. Если кто-то подлезет под водой, то система реагирует — и конец», — объяснил Виктор Баранец. Военный эксперт добавил, что у Украины нет возможности для взрыва Крымского моста. «В мире нет ни одного стратегического объекта, который защищен на 100%. Пентагон не защищен на 100%, Белый дом не защищен на 100%. Враг хитер и коварен и все время думает, как можно переиграть защитников того или иного объекта. Мы стараемся это учитывать и защищаем Крымский мост, как можем. А заявления о нападении на него идут постоянно. Все мечтают разбить Крымский мост. Но я хочу сказать: „Ребята, а вы попробуйте!“. Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают в той мере эффективности, как они хотели бы. У Украины нет таких средств, чтобы разрушить Крымский мост», — подчеркнул Баранец. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в июне на саммите НАТО руководство Украины обсудило с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом план по уничтожению Крымского моста. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крымский мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения и уничтожения объекта. В случае проникновения кого-либо в зоны под мостом, он будет уничтожен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. «Крымский мост — это стратегический объект, который защищен во всех средах, которых только можно. Он защищается с воздуха, там постоянно патрулируют наши дежурные самолеты, истребители, которые базируются в Крыму. На суше у нас стоят комплексы береговой обороны, зенитно-ракетные С-300 и С-400. На воде мост охраняют наши боевые корабли, а также патрульные катера Федеральной службы безопасности. Под водой — боевые плацы. Сам мост защищен опорой, специальными датчиками. Если кто-то подлезет под водой, то система реагирует — и конец», — объяснил Виктор Баранец. Военный эксперт добавил, что у Украины нет возможности для взрыва Крымского моста. «В мире нет ни одного стратегического объекта, который защищен на 100%. Пентагон не защищен на 100%, Белый дом не защищен на 100%. Враг хитер и коварен и все время думает, как можно переиграть защитников того или иного объекта. Мы стараемся это учитывать и защищаем Крымский мост, как можем. А заявления о нападении на него идут постоянно. Все мечтают разбить Крымский мост. Но я хочу сказать: „Ребята, а вы попробуйте!“. Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают в той мере эффективности, как они хотели бы. У Украины нет таких средств, чтобы разрушить Крымский мост», — подчеркнул Баранец. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в июне на саммите НАТО руководство Украины обсудило с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом план по уничтожению Крымского моста. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса.