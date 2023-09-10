Частный вертолет разбился под Вологдой

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, вертолет, споттинг, робинсон
Вертолет Robinsson упал в воду Фото:

Под Вологдой разбился частный вертолет, погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Вертолет Robinsson выполнял полет над озером Воже. При выполнении маневра он упал в воду», — передает информацию экстренных служб «Интерфакс».

На борту было три человека, один из которых погиб. Остальные госпитализированы. По информации telegram-канала Mash, вертолет упал из-за того, что он низко летел над водой.

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Под Вологдой разбился частный вертолет, погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Вертолет Robinsson выполнял полет над озером Воже. При выполнении маневра он упал в воду», — передает информацию экстренных служб «Интерфакс». На борту было три человека, один из которых погиб. Остальные госпитализированы. По информации telegram-канала Mash, вертолет упал из-за того, что он низко летел над водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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