Частный вертолет разбился под Вологдой

Вертолет Robinsson упал в воду
Под Вологдой разбился частный вертолет, погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Вертолет Robinsson выполнял полет над озером Воже. При выполнении маневра он упал в воду», — передает информацию экстренных служб «Интерфакс».
На борту было три человека, один из которых погиб. Остальные госпитализированы. По информации telegram-канала Mash, вертолет упал из-за того, что он низко летел над водой.
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