10 сентября 2023

Володин заявил о провале попыток Запада сорвать выборы в РФ

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Во время выборов безопасность граждан была обеспечена, заявил Володин Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Выборы в России прошли успешно несмотря на попытки США и западных стран вмешаться и сорвать их. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что голосование по всей стране прошло открыто, а безопасность граждан была обеспечена.

В России состоялись выборы губернаторов в 23 регионах РФ. Также проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы. В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. В 18 субъектах такой формат голосования использовался впервые.

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Выборы в России прошли успешно несмотря на попытки США и западных стран вмешаться и сорвать их. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что голосование по всей стране прошло открыто, а безопасность граждан была обеспечена. В России состоялись выборы губернаторов в 23 регионах РФ. Также проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы. В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. В 18 субъектах такой формат голосования использовался впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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