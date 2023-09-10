Володин заявил о провале попыток Запада сорвать выборы в РФ

Выборы в России прошли успешно несмотря на попытки США и западных стран вмешаться и сорвать их. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что голосование по всей стране прошло открыто, а безопасность граждан была обеспечена.
В России состоялись выборы губернаторов в 23 регионах РФ. Также проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы. В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. В 18 субъектах такой формат голосования использовался впервые.
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