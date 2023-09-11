Избирком Тюменской области впервые перенес подведение итогов выборов

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Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
Для подведения итогов выборов губернатора не хватает данных из ХМАО Фото:
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Выборы-2023

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые перенес время подведение итогов выборов в Тюменской области, из-за нехватки информации с избирательных участков двух районов ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам глава областного избиркома.

«Мы не получили ряд протоколов из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Пока не получим, я не смогу окончательные данные дать. Поэтому перенесли время итоговой пресс-конференции на 13:00», — пояснил Халин в разговоре с редакцией URA.RU.

Итоги будут подводиться по выборам 10 сентября. В этот день голосования шли за губернатора Тюменской области (в них также приняли участие ХМАО и ЯНАО), по довыборам в Тюменскую областную думу и выборам депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва.

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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые перенес время подведение итогов выборов в Тюменской области, из-за нехватки информации с избирательных участков двух районов ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам глава областного избиркома. «Мы не получили ряд протоколов из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Пока не получим, я не смогу окончательные данные дать. Поэтому перенесли время итоговой пресс-конференции на 13:00», — пояснил Халин в разговоре с редакцией URA.RU. Итоги будут подводиться по выборам 10 сентября. В этот день голосования шли за губернатора Тюменской области (в них также приняли участие ХМАО и ЯНАО), по довыборам в Тюменскую областную думу и выборам депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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