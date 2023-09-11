Избирком Тюменской области впервые перенес подведение итогов выборов

11 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Для подведения итогов выборов губернатора не хватает данных из ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые перенес время подведение итогов выборов в Тюменской области, из-за нехватки информации с избирательных участков двух районов ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам глава областного избиркома. «Мы не получили ряд протоколов из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Пока не получим, я не смогу окончательные данные дать. Поэтому перенесли время итоговой пресс-конференции на 13:00», — пояснил Халин в разговоре с редакцией URA.RU. Итоги будут подводиться по выборам 10 сентября. В этот день голосования шли за губернатора Тюменской области (в них также приняли участие ХМАО и ЯНАО), по довыборам в Тюменскую областную думу и выборам депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые перенес время подведение итогов выборов в Тюменской области, из-за нехватки информации с избирательных участков двух районов ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам глава областного избиркома. «Мы не получили ряд протоколов из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Пока не получим, я не смогу окончательные данные дать. Поэтому перенесли время итоговой пресс-конференции на 13:00», — пояснил Халин в разговоре с редакцией URA.RU. Итоги будут подводиться по выборам 10 сентября. В этот день голосования шли за губернатора Тюменской области (в них также приняли участие ХМАО и ЯНАО), по довыборам в Тюменскую областную думу и выборам депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва.