Избирком Тюменской области впервые перенес подведение итогов выборов

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые перенес время подведение итогов выборов в Тюменской области, из-за нехватки информации с избирательных участков двух районов ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам глава областного избиркома.
«Мы не получили ряд протоколов из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Пока не получим, я не смогу окончательные данные дать. Поэтому перенесли время итоговой пресс-конференции на 13:00», — пояснил Халин в разговоре с редакцией URA.RU.
Итоги будут подводиться по выборам 10 сентября. В этот день голосования шли за губернатора Тюменской области (в них также приняли участие ХМАО и ЯНАО), по довыборам в Тюменскую областную думу и выборам депутатов Тюменской гордумы восьмого созыва.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.