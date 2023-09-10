Полиция начала проверку по ранению пермячки кирпичом, вылетевшим из-под колеса

Полиция начала проверку по факту тяжелого ранения кирпичом женщины у одного из ТЦ Перми. Предварительно, часть тротуарной плитки вылетела из-под колес авто и попала пермячке в голову. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.
«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает telegram-канал. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
ДТП произошло вечером 10 сентября около пермского ТЦ «Шоколад». По версии полицейских, неустановленный грузовик при развороте наехал на бордюр, из-за чего часть тротуарной плитки вылетела из-под колес и попала в голову сотрудницы торгового центра.
Полиция начала проверку по факту тяжелого ранения кирпичом женщины у одного из ТЦ Перми. Предварительно, часть тротуарной плитки вылетела из-под колес авто и попала пермячке в голову. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает telegram-канал. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. ДТП произошло вечером 10 сентября около пермского ТЦ «Шоколад». По версии полицейских, неустановленный грузовик при развороте наехал на бордюр, из-за чего часть тротуарной плитки вылетела из-под колес и попала в голову сотрудницы торгового центра.