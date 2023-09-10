10 сентября 2023
09 сентября 2023

Полиция начала проверку по ранению пермячки кирпичом, вылетевшим из-под колеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция стадиона Центральный Курган , разбитый кирпич, лента ограждения
Кирпич тяжело ранил пермячку Фото:

Полиция начала проверку по факту тяжелого ранения кирпичом женщины у одного из ТЦ Перми. Предварительно, часть тротуарной плитки вылетела из-под колес авто и попала пермячке в голову. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает telegram-канал. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

ДТП произошло вечером 10 сентября около пермского ТЦ «Шоколад». По версии полицейских, неустановленный грузовик при развороте наехал на бордюр, из-за чего часть тротуарной плитки вылетела из-под колес и попала в голову сотрудницы торгового центра.

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Полиция начала проверку по факту тяжелого ранения кирпичом женщины у одного из ТЦ Перми. Предварительно, часть тротуарной плитки вылетела из-под колес авто и попала пермячке в голову. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает telegram-канал. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. ДТП произошло вечером 10 сентября около пермского ТЦ «Шоколад». По версии полицейских, неустановленный грузовик при развороте наехал на бордюр, из-за чего часть тротуарной плитки вылетела из-под колес и попала в голову сотрудницы торгового центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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