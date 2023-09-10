Полиция начала проверку по ранению пермячки кирпичом, вылетевшим из-под колеса

Кирпич тяжело ранил пермячку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция начала проверку по факту тяжелого ранения кирпичом женщины у одного из ТЦ Перми. Предварительно, часть тротуарной плитки вылетела из-под колес авто и попала пермячке в голову. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает telegram-канал. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.