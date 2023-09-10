В ХМАО спустили на воду два новых теплохода. Фото

11 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО доставили два новых «Метеора» Фото: Alexxx Malev/Flickr В Ханты-Мансийский автономный округ доставили два новых «Метеора». Модернизированные теплоходы сейчас проходят испытания на реках Югры. «От своих предшественников „Метеоры-2020“ отличаются увеличенным запасом хода. Скоростное судно рассчитано на 122 места. Обеспечены все условия и для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в группе «Стройкомплекс Югры» в соцсети «ВКонтакте». Теплоходы пройдут испытания по маршруту Ханты-Мансийск — Березово — Мужи, а затем вновь вернутся в югорскую столицу. Выполнять рейсы «Метеоры» начнут в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ХМАО пообещал решить вопрос с речными пассажирскими перевозками. В Октябрьском районе ХМАО введут дополнительные рейсы при росте пассажиропотока. Модернизированные теплоходы проходят испытания на реках Югры Фото: группа «Стройкомплекс Югры» соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/stroyka_ugra)

В Ханты-Мансийский автономный округ доставили два новых «Метеора». Модернизированные теплоходы сейчас проходят испытания на реках Югры. «От своих предшественников „Метеоры-2020“ отличаются увеличенным запасом хода. Скоростное судно рассчитано на 122 места. Обеспечены все условия и для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в группе «Стройкомплекс Югры» в соцсети «ВКонтакте». Теплоходы пройдут испытания по маршруту Ханты-Мансийск — Березово — Мужи, а затем вновь вернутся в югорскую столицу. Выполнять рейсы «Метеоры» начнут в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ХМАО пообещал решить вопрос с речными пассажирскими перевозками. В Октябрьском районе ХМАО введут дополнительные рейсы при росте пассажиропотока.