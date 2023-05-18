18 мая 2023

Мэр из ХМАО пообещал решить вопрос с речными пассажирскими перевозками

В Октябрьском районе ХМАО введут дополнительные рейсы речного транспорта при росте пассажиропотока
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, российский флаг на теплоходе, кама тревел, теплоход гоголь
Мониторинг пассажиропотока на речном транспорте ведется мэрией района ежедневно Фото:

В Октябрьском районе (ХМАО) введение дополнительных рейсов речного пассажирского транспорта, о котором просят местные жители, произойдет в случае выявления районной мэрией увеличения пассажиропотока. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин.

«Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района ежедневно проводит анализ и мониторинг загрузки транспортных средств. В случае увеличения пассажиропотока будет принято решение о введении дополнительных рейсов для удовлетворения потребностей населения», — говорится в сообщении.

Заплатин отметил, что навигация открылась с 19 мая по маршруту Октябрьское-Приобье-Октябрьское. Работает два теплохода: «Метеор» и «Линда». В допандемийный период мониторинг загрузки показал, что на дополнительных рейсах перевозили по несколько человек, а все эти затраты ложатся на бюджет района.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов.

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В Октябрьском районе (ХМАО) введение дополнительных рейсов речного пассажирского транспорта, о котором просят местные жители, произойдет в случае выявления районной мэрией увеличения пассажиропотока. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Заплатин. «Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района ежедневно проводит анализ и мониторинг загрузки транспортных средств. В случае увеличения пассажиропотока будет принято решение о введении дополнительных рейсов для удовлетворения потребностей населения», — говорится в сообщении. Заплатин отметил, что навигация открылась с 19 мая по маршруту Октябрьское-Приобье-Октябрьское. Работает два теплохода: «Метеор» и «Линда». В допандемийный период мониторинг загрузки показал, что на дополнительных рейсах перевозили по несколько человек, а все эти затраты ложатся на бюджет района. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая «Урайречфлот» вновь начнет перевозить пассажиров через реку Конда. Всего в сутки судно будет совершать 14 рейсов.
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