Посетивший Екатеринбург американец раскрыл истинное отношение к русским в США

Американец Гупта: молодежь США считает русских врагами из-за западной пропаганды

11 сентября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Алекс Гупта уверен в том, что негативное отношение к русским в США связано с активной антироссийской пропагандой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская молодежь очень негативно относится к русским из-за активной антироссийской пропаганды в западных СМИ. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился гражданин США Алекс Гупта, который периодически приезжает в Екатеринбург. По словам мужчины, уральская столица так понравилась ему три года назад, что он любит сюда возвращаться. Алекс уже побывал в 14 российских городах. «К сожалению, американская молодежь очень восприимчива к той информации, которую получает в медиапространстве. На телевидении целыми днями льют негатив о России. Такая же ситуация в газетах и на новостных порталах. Плюс ко всему есть блоггеры, которые активно выступают против РФ. Это все смотрит, слушает и читает молодежь. Отсюда и негативное отношение к россиянам, хотя многие американцы ни разу в жизни и не видели русских людей», — делится Гупта. По словам Алекса, старшее поколение никакого негатива не испытывают к россиянам. «Во всей этой русофобской ситуации радует то, что в США еще остались здравомыслящие люди. Чаще всего это взрослое поколение. Это люди, которые знакомы с классической русской литературой, знакомы с именами великих русских ученых и спортсменов. Поэтому возрастные американцы не испытывают ненависти к целой нации. Старшее поколение рассматривает каждого человека как единицу с полным осознанием того, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди, и не более того», — отметил гражданин США, живущий на Урале. «Однако воспитание адекватной молодежи в США стоит под угрозой. Юные американцы не умеют мыслить критически. Они не ищут альтернативной информацию, чтобы сделать свои выводы. Это чревато тем, что молодежь не сможет самостоятельно принимать решения. Именно этого и добиваются владельцы крупных транснациональных корпораций. Но я верю, что в один день американцы очнуться и осознают, в какой ситуации оказалась наша страна. И тогда уйдет вся ненависть и злость. Тогда можно будет созидать, а не разрушать», — резюмировал Гупта. Ранее URA.RU писало о том, что экс-разведчик США Скот Риттер раскрыл правду о фейках про спецоперацию в СМИ. По его словам, американские СМИ публикуют фейковую информацию про СВО. Делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская молодежь очень негативно относится к русским из-за активной антироссийской пропаганды в западных СМИ. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился гражданин США Алекс Гупта, который периодически приезжает в Екатеринбург. По словам мужчины, уральская столица так понравилась ему три года назад, что он любит сюда возвращаться. Алекс уже побывал в 14 российских городах. «К сожалению, американская молодежь очень восприимчива к той информации, которую получает в медиапространстве. На телевидении целыми днями льют негатив о России. Такая же ситуация в газетах и на новостных порталах. Плюс ко всему есть блоггеры, которые активно выступают против РФ. Это все смотрит, слушает и читает молодежь. Отсюда и негативное отношение к россиянам, хотя многие американцы ни разу в жизни и не видели русских людей», — делится Гупта. По словам Алекса, старшее поколение никакого негатива не испытывают к россиянам. «Во всей этой русофобской ситуации радует то, что в США еще остались здравомыслящие люди. Чаще всего это взрослое поколение. Это люди, которые знакомы с классической русской литературой, знакомы с именами великих русских ученых и спортсменов. Поэтому возрастные американцы не испытывают ненависти к целой нации. Старшее поколение рассматривает каждого человека как единицу с полным осознанием того, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди, и не более того», — отметил гражданин США, живущий на Урале. «Однако воспитание адекватной молодежи в США стоит под угрозой. Юные американцы не умеют мыслить критически. Они не ищут альтернативной информацию, чтобы сделать свои выводы. Это чревато тем, что молодежь не сможет самостоятельно принимать решения. Именно этого и добиваются владельцы крупных транснациональных корпораций. Но я верю, что в один день американцы очнуться и осознают, в какой ситуации оказалась наша страна. И тогда уйдет вся ненависть и злость. Тогда можно будет созидать, а не разрушать», — резюмировал Гупта. Ранее URA.RU писало о том, что экс-разведчик США Скот Риттер раскрыл правду о фейках про спецоперацию в СМИ. По его словам, американские СМИ публикуют фейковую информацию про СВО. Делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день.