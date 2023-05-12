Экс-разведчик США раскрыл правду о фейках про спецоперацию в американских СМИ. Фото

Бывший разведчик США Скотт Риттер: американские СМИ публикуют фейки про СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер рассказал, что американские СМИ ежесекундно публикуют фейки об СВО
Скотт Риттер рассказал, что американские СМИ ежесекундно публикуют фейки об СВО Фото:

Американские СМИ распространяют фейки про действия российской армии на территории Украины. Такой информацией в беседе с корреспондентом URA.RU поделился бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Американские СМИ публикуют фейковую информацию про СВО. Делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день», — отметил Риттер в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало, что в уральскую столицу приехал бывший американский морпех. Риттер планирует провести в городе ряд встреч.

Скотт Риттер прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург
Скотт Риттер прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург
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Американские СМИ распространяют фейки про действия российской армии на территории Украины. Такой информацией в беседе с корреспондентом URA.RU поделился бывший разведчик США Скотт Риттер. «Американские СМИ публикуют фейковую информацию про СВО. Делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день», — отметил Риттер в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что в уральскую столицу приехал бывший американский морпех. Риттер планирует провести в городе ряд встреч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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