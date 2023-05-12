Скотт Риттер рассказал, что американские СМИ ежесекундно публикуют фейки об СВО
Американские СМИ распространяют фейки про действия российской армии на территории Украины. Такой информацией в беседе с корреспондентом URA.RU поделился бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Американские СМИ публикуют фейковую информацию про СВО. Делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день», — отметил Риттер в разговоре с журналистом агентства.
Ранее URA.RU писало, что в уральскую столицу приехал бывший американский морпех. Риттер планирует провести в городе ряд встреч.
Скотт Риттер прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург
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