Во время дождя вода в большом количестве попадает на участок дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске проблема подтопления участка дороги под мостом на улице Валдайской решается совместно с предприятием «Профнастил». О том, что руководство завода продолжит расчистку коллектора, глава Челябинска Наталья Котова 11 сентября договорилась с председателем совета директоров завода Игорем Свеженцевым, сообщили в пресс-службе в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Сегодня Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода „Профнастил“ Игорем Свеженцевым. Предприятие расположено на улице Валдайской. Руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней, а также силами МБУ „ЭВИС“ проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей», — сообщили в ведомстве.

Подтапливаемый участок на улице Валдайской находится в окружении промышленных предприятий. Во время сильного дождя на участок дороги под мостом попадает большое количество воды.

В пресс-службе сообщили, на данный момент на подтапливаемом участке на Валдайской проводятся завершающие работы. Проблема решена, ситуация находится на постоянном контроле.

Сегодня глава города Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода «Профнастил» Игорем Свеженцевым Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»

В дождь вода со всей обширной территории, в конечном счете, попадает на участок дороги под мостом Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»

Руководство завода продолжит расчистку коллектора Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»