В Челябинске проблема подтопления участка дороги под мостом на улице Валдайской решается совместно с предприятием «Профнастил». О том, что руководство завода продолжит расчистку коллектора, глава Челябинска Наталья Котова 11 сентября договорилась с председателем совета директоров завода Игорем Свеженцевым, сообщили в пресс-службе в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«Сегодня Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода „Профнастил“ Игорем Свеженцевым. Предприятие расположено на улице Валдайской. Руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней, а также силами МБУ „ЭВИС“ проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей», — сообщили в ведомстве.
Подтапливаемый участок на улице Валдайской находится в окружении промышленных предприятий. Во время сильного дождя на участок дороги под мостом попадает большое количество воды.
В пресс-службе сообщили, на данный момент на подтапливаемом участке на Валдайской проводятся завершающие работы. Проблема решена, ситуация находится на постоянном контроле.
Сегодня глава города Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода «Профнастил» Игорем Свеженцевым
Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»
В дождь вода со всей обширной территории, в конечном счете, попадает на участок дороги под мостом
Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»
Руководство завода продолжит расчистку коллектора
Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“»
Силами МБУ «ЭВИС» проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей
В Челябинске проблема подтопления участка дороги под мостом на улице Валдайской решается совместно с предприятием «Профнастил». О том, что руководство завода продолжит расчистку коллектора, глава Челябинска Наталья Котова 11 сентября договорилась с председателем совета директоров завода Игорем Свеженцевым, сообщили в пресс-службе в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Сегодня Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода „Профнастил“ Игорем Свеженцевым. Предприятие расположено на улице Валдайской. Руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней, а также силами МБУ „ЭВИС“ проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей», — сообщили в ведомстве. Подтапливаемый участок на улице Валдайской находится в окружении промышленных предприятий. Во время сильного дождя на участок дороги под мостом попадает большое количество воды. В пресс-службе сообщили, на данный момент на подтапливаемом участке на Валдайской проводятся завершающие работы. Проблема решена, ситуация находится на постоянном контроле.