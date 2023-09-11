В Челябинске решат проблему подтоплений дороги под мостом на Валдайской. Фото

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Во время дождя вода в большом количестве попадает на участок дороги Фото:

В Челябинске проблема подтопления участка дороги под мостом на улице Валдайской решается совместно с предприятием «Профнастил». О том, что руководство завода продолжит расчистку коллектора, глава Челябинска Наталья Котова 11 сентября договорилась с председателем совета директоров завода Игорем Свеженцевым, сообщили в пресс-службе в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Сегодня Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода „Профнастил“ Игорем Свеженцевым. Предприятие расположено на улице Валдайской. Руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней, а также силами МБУ „ЭВИС“ проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей», — сообщили в ведомстве.

Подтапливаемый участок на улице Валдайской находится в окружении промышленных предприятий. Во время сильного дождя на участок дороги под мостом попадает большое количество воды.

В пресс-службе сообщили, на данный момент на подтапливаемом участке на Валдайской проводятся завершающие работы. Проблема решена, ситуация находится на постоянном контроле.

Сегодня глава города Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода «Профнастил» Игорем Свеженцевым
Сегодня глава города Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода «Профнастил» Игорем Свеженцевым
Фото:
В дождь вода со всей обширной территории, в конечном счете, попадает на участок дороги под мостом
В дождь вода со всей обширной территории, в конечном счете, попадает на участок дороги под мостом
Фото:
Руководство завода продолжит расчистку коллектора
Руководство завода продолжит расчистку коллектора
Фото:
Силами МБУ «ЭВИС» проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей
Силами МБУ «ЭВИС» проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей
Фото:

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В Челябинске проблема подтопления участка дороги под мостом на улице Валдайской решается совместно с предприятием «Профнастил». О том, что руководство завода продолжит расчистку коллектора, глава Челябинска Наталья Котова 11 сентября договорилась с председателем совета директоров завода Игорем Свеженцевым, сообщили в пресс-службе в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Сегодня Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода „Профнастил“ Игорем Свеженцевым. Предприятие расположено на улице Валдайской. Руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней, а также силами МБУ „ЭВИС“ проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей», — сообщили в ведомстве. Подтапливаемый участок на улице Валдайской находится в окружении промышленных предприятий. Во время сильного дождя на участок дороги под мостом попадает большое количество воды. В пресс-службе сообщили, на данный момент на подтапливаемом участке на Валдайской проводятся завершающие работы. Проблема решена, ситуация находится на постоянном контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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