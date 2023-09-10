10 сентября 2023

Глава ВТБ предложил ограничить переводы россиян за границу

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Предлагается установить лимит рублевых переводов за границу — 100 млн рублей Фото:

Лимит для переводов в рублях за рубеж необходимо установить, чтобы поддержать российскую валюту. Такое заявление сделал президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля]. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин в интервью РБК. Он предлагает установить ограничение в 100 миллионов рублей.

Лимит на перевод денег за рубеж был установлен Банком России 1 июля 2022 года. Российские резиденты могут отправить за границу не более миллиона долларов США в течение месяца.

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Лимит для переводов в рублях за рубеж необходимо установить, чтобы поддержать российскую валюту. Такое заявление сделал президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля]. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин в интервью РБК. Он предлагает установить ограничение в 100 миллионов рублей. Лимит на перевод денег за рубеж был установлен Банком России 1 июля 2022 года. Российские резиденты могут отправить за границу не более миллиона долларов США в течение месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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