Глава ВТБ предложил ограничить переводы россиян за границу

11 сентября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Предлагается установить лимит рублевых переводов за границу — 100 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Лимит для переводов в рублях за рубеж необходимо установить, чтобы поддержать российскую валюту. Такое заявление сделал президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля]. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин в интервью РБК. Он предлагает установить ограничение в 100 миллионов рублей. Лимит на перевод денег за рубеж был установлен Банком России 1 июля 2022 года. Российские резиденты могут отправить за границу не более миллиона долларов США в течение месяца.

Лимит для переводов в рублях за рубеж необходимо установить, чтобы поддержать российскую валюту. Такое заявление сделал президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля]. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин в интервью РБК. Он предлагает установить ограничение в 100 миллионов рублей. Лимит на перевод денег за рубеж был установлен Банком России 1 июля 2022 года. Российские резиденты могут отправить за границу не более миллиона долларов США в течение месяца.