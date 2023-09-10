10 сентября 2023

Курганца убило током на АЗС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северный квартал. Тюмень, трансформаторная подстанция, электричество, электороборудование, трансформатор, северный квартал
Курганца убило током при ремонте трансформатора на АЗС (архивное фото) Фото:

Сотрудник одной из частных компаний погиб от удара электрического тока при ремонте трансформатора, находящегося на территории АЗС в Кетовском округе (Курганская область). Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«7 сентября 2023 года сотрудниками частной организации осуществлялись работы по ремонту трансформатора, находящегося на территории АЗС, расположенной на выезде из поселка Залесовский Кетовского района. При выполнении восстановительных работ трансформатора 40-летний рабочий получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства.

По факту нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются должностные лица, которые были ответственные за соблюдение правил техники безопасности при производстве работ. Назначены экспертизы, собирается доказательственная база, сообщает СУ СКР региона.

В Кетовском округе 40-летний мужчина погиб от удара тока при ремонте трансформатора на АЗС.
В Кетовском округе 40-летний мужчина погиб от удара тока при ремонте трансформатора на АЗС.
Фото:

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Сотрудник одной из частных компаний погиб от удара электрического тока при ремонте трансформатора, находящегося на территории АЗС в Кетовском округе (Курганская область). Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «7 сентября 2023 года сотрудниками частной организации осуществлялись работы по ремонту трансформатора, находящегося на территории АЗС, расположенной на выезде из поселка Залесовский Кетовского района. При выполнении восстановительных работ трансформатора 40-летний рабочий получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства. По факту нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются должностные лица, которые были ответственные за соблюдение правил техники безопасности при производстве работ. Назначены экспертизы, собирается доказательственная база, сообщает СУ СКР региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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