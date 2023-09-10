Губернатор ХМАО заявила, что уйдет из соцсетей, когда сменит работу. Видео

11 сентября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

После ухода с поста губернатора ХМАО ждет цифровой детокс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу. Такое заявление глава округа сделала в ходе беседы с участниками и ведущими молодежного ток-шоу «Люди в студии». Видео опубликовано на youtube-канале «Овсепян TV». «Я уже однажды говорила об этом. Это очень серьезная, большая и ответственная работа. И когда я поменяю работу с этой на какую-нибудь другую, то первое, что я сделаю — это уйду из соцсетей», — сообщила Комарова. По словам губернатора Югры, она относится к соцсетям как к инструменту. «Это возможность общения с людьми — канал связи, по сути своей», — уточнила губернатор. Глава Югры была одним из первых губернаторов, который стал развивать личный аккаунт до того, как это стало мейнстримом. Одному из ее блогов более 11 лет, но с 2015 года он не ведется, а Комарова с тех пор сменила несколько площадок в соцсетях. Сейчас она ведет личный telegram-канал и аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу. Такое заявление глава округа сделала в ходе беседы с участниками и ведущими молодежного ток-шоу «Люди в студии». Видео опубликовано на youtube-канале «Овсепян TV». «Я уже однажды говорила об этом. Это очень серьезная, большая и ответственная работа. И когда я поменяю работу с этой на какую-нибудь другую, то первое, что я сделаю — это уйду из соцсетей», — сообщила Комарова. По словам губернатора Югры, она относится к соцсетям как к инструменту. «Это возможность общения с людьми — канал связи, по сути своей», — уточнила губернатор. Глава Югры была одним из первых губернаторов, который стал развивать личный аккаунт до того, как это стало мейнстримом. Одному из ее блогов более 11 лет, но с 2015 года он не ведется, а Комарова с тех пор сменила несколько площадок в соцсетях. Сейчас она ведет личный telegram-канал и аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».