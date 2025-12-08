«На Матч-ТВ не ждите»: самая красивая телеведущая из ХМАО попала в больницу. Фото
Телеведущую прооперировали в Москве по ОМС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)
Телеведущая Ольга Петрикова из Сургута, которую зрители считают самой красивой, месяц не появится в эфире канала «Матч-ТВ» из-за травмы коленного сустава. Югорчанку уже прооперировали в Москве, сейчас она проходил реабилитацию дома.
«В декабре на Матч-ТВ меня не ждите. Я порвала кресты, меня прооперировали. Буду сидеть дома. Травму получила при перетягивании каната», — рассказала Петрикова в своем telegram-канале.
Телеведущую прооперировали в Москве, сейчас она восстанавливается дома
Фото: telegram-канал Ольги Петриковой (https://t.me/PetrikovaOlga/3628)
В Москве телеведущей сделали операцию в городской клинической больнице №1 имени Пирогова. По ее словам, прооперироваться по ДМС не получилось, поскольку это не страховой случай. Югорчанка побывала на консультациях у разных хирургов, один из них предложил сделать операцию по ОМС и выписал направление.
В больнице Петриковой вкололи морфий в качестве обезболивающего. «Приходит медсестра и говорит перед сном, что нужно уколоть морфий, колено будет сильно болеть. До морфия я чувствовала себя прекрасно, собиралась уже спать. Как только вкололи морфий, через 25 минут — ужасное состояние. Будто я напилась, были вертолеты. Всю ночь не спала, просыпалась каждый час», — добавила телеведущая.
