Телеведущую прооперировали в Москве по ОМС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

Телеведущая Ольга Петрикова из Сургута, которую зрители считают самой красивой, месяц не появится в эфире канала «Матч-ТВ» из-за травмы коленного сустава. Югорчанку уже прооперировали в Москве, сейчас она проходил реабилитацию дома.

«В декабре на Матч-ТВ меня не ждите. Я порвала кресты, меня прооперировали. Буду сидеть дома. Травму получила при перетягивании каната», — рассказала Петрикова в своем telegram-канале.

Телеведущую прооперировали в Москве, сейчас она восстанавливается дома Фото: telegram-канал Ольги Петриковой (https://t.me/PetrikovaOlga/3628)

В Москве телеведущей сделали операцию в городской клинической больнице №1 имени Пирогова. По ее словам, прооперироваться по ДМС не получилось, поскольку это не страховой случай. Югорчанка побывала на консультациях у разных хирургов, один из них предложил сделать операцию по ОМС и выписал направление.

