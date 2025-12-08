Арктический район ХМАО включился в муниципальную реформу

В ХМАО депутаты голосуют за муниципальную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белоярском районе депутаты единогласно поддержали инициативу о преобразовании территории в муниципальный округ. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков в своем официальном telegram-канале.

«27 ноября текущего года Думой Югры был принят закон „Об отдельных вопросах организации местного самоуправления“, согласно которому местное самоуправление на территории Югры осуществляется только в двух формах: городской округ и муниципальный округ. В связи с этим депутаты Думы нашего района единогласно поддержали выдвижение законодательной инициативы в Думу Югры о создании Белоярского муниципального округа», — отметил Маненков.

Инициатива предполагает укрупнение всех муниципальных образований в границах района и поэтапную реформу системы местного самоуправления. Планируется упразднение советов депутатов городских и сельских поселений, а также должностей их глав и администраций. Вместо них создадут органы местного самоуправления Белоярского муниципального округа: думу, должность главы, администрацию и контрольно-счетную палату.

Ключевые полномочия будут сосредоточены на уровне нового муниципального образования. Для работы на местах предполагается создать территориальные органы местной администрации округа в городе Белоярский, поселках Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, а также в селах Казым и Полноват.