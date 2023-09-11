Авторитетный бизнес отомстил депутату за отмененную стройку крематория в Екатеринбурге

Скандал вокруг крематория обернулся проблемой для протеже мэрии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Свердловского областного отделения КПРФ. Екатеринбург, сомиков виктор
Округ Виктора Сомикова был едва ли не самым проблемным для администрации Фото:

Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих большинство управляющих компаний Екатеринбурга и похоронные предприятия, осложнила переизбрание депутату гордумы Виктору Сомикову (КПРФ) в округе №24. По данным URA.RU, несколько недель до голосования и непосредственно 9-го и 10 сентября — авторитетные бизнесмены поддерживали главного оппонента Сомикова — Юлию Гильванову от ЛДПР.

Интрига в округе держалась до последнего. «Возле избирательных участков видели подозрительные машины — как будто идет подвоз [людей]», — рассказал URA.RU один из участников кампании. По его словам, причина якобы в том, что Сомиков выступал против частного крематория на Химмаше, который ООО «Апельсин-С» начало строить в 2021 году. В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. «Вот Сомикову и отомстили, заставив привлекать [для победы] дополнительные ресурсы», — объяснил источник.

Сам Сомиков заявил корреспонденту, что подвоза избирателей и каких-либо противодействий со стороны УК в 24-м округе не видел. А Гильванова опровергла информацию о сотрудничестве с коммунальным холдингом.

Несмотря на поддержку и высокие предвыборные рейтинги, она проиграла Сомикову с разницей в — как утверждает сам Сомиков — почти две тысячи голосов. Окончательные итоги избиркомом до сих пор не подведены.

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Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих большинство управляющих компаний Екатеринбурга и похоронные предприятия, осложнила переизбрание депутату гордумы Виктору Сомикову (КПРФ) в округе №24. По данным URA.RU, несколько недель до голосования и непосредственно 9-го и 10 сентября — авторитетные бизнесмены поддерживали главного оппонента Сомикова — Юлию Гильванову от ЛДПР. Интрига в округе держалась до последнего. «Возле избирательных участков видели подозрительные машины — как будто идет подвоз [людей]», — рассказал URA.RU один из участников кампании. По его словам, причина якобы в том, что Сомиков выступал против частного крематория на Химмаше, который ООО «Апельсин-С» начало строить в 2021 году. В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. «Вот Сомикову и отомстили, заставив привлекать [для победы] дополнительные ресурсы», — объяснил источник. Сам Сомиков заявил корреспонденту, что подвоза избирателей и каких-либо противодействий со стороны УК в 24-м округе не видел. А Гильванова опровергла информацию о сотрудничестве с коммунальным холдингом. Несмотря на поддержку и высокие предвыборные рейтинги, она проиграла Сомикову с разницей в — как утверждает сам Сомиков — почти две тысячи голосов. Окончательные итоги избиркомом до сих пор не подведены.
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