Авторитетный бизнес отомстил депутату за отмененную стройку крематория в Екатеринбурге

Скандал вокруг крематория обернулся проблемой для протеже мэрии Екатеринбурга

11 сентября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Округ Виктора Сомикова был едва ли не самым проблемным для администрации Фото: Илья Московец © URA.RU Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих большинство управляющих компаний Екатеринбурга и похоронные предприятия, осложнила переизбрание депутату гордумы Виктору Сомикову (КПРФ) в округе №24. По данным URA.RU, несколько недель до голосования и непосредственно 9-го и 10 сентября — авторитетные бизнесмены поддерживали главного оппонента Сомикова — Юлию Гильванову от ЛДПР. Интрига в округе держалась до последнего. «Возле избирательных участков видели подозрительные машины — как будто идет подвоз [людей]», — рассказал URA.RU один из участников кампании. По его словам, причина якобы в том, что Сомиков выступал против частного крематория на Химмаше, который ООО «Апельсин-С» начало строить в 2021 году. В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. «Вот Сомикову и отомстили, заставив привлекать [для победы] дополнительные ресурсы», — объяснил источник. Сам Сомиков заявил корреспонденту, что подвоза избирателей и каких-либо противодействий со стороны УК в 24-м округе не видел. А Гильванова опровергла информацию о сотрудничестве с коммунальным холдингом. Несмотря на поддержку и высокие предвыборные рейтинги, она проиграла Сомикову с разницей в — как утверждает сам Сомиков — почти две тысячи голосов. Окончательные итоги избиркомом до сих пор не подведены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих большинство управляющих компаний Екатеринбурга и похоронные предприятия, осложнила переизбрание депутату гордумы Виктору Сомикову (КПРФ) в округе №24. По данным URA.RU, несколько недель до голосования и непосредственно 9-го и 10 сентября — авторитетные бизнесмены поддерживали главного оппонента Сомикова — Юлию Гильванову от ЛДПР. Интрига в округе держалась до последнего. «Возле избирательных участков видели подозрительные машины — как будто идет подвоз [людей]», — рассказал URA.RU один из участников кампании. По его словам, причина якобы в том, что Сомиков выступал против частного крематория на Химмаше, который ООО «Апельсин-С» начало строить в 2021 году. В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. «Вот Сомикову и отомстили, заставив привлекать [для победы] дополнительные ресурсы», — объяснил источник. Сам Сомиков заявил корреспонденту, что подвоза избирателей и каких-либо противодействий со стороны УК в 24-м округе не видел. А Гильванова опровергла информацию о сотрудничестве с коммунальным холдингом. Несмотря на поддержку и высокие предвыборные рейтинги, она проиграла Сомикову с разницей в — как утверждает сам Сомиков — почти две тысячи голосов. Окончательные итоги избиркомом до сих пор не подведены.