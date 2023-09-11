11 сентября 2023
10 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» раскрыли требования к создателями БМП

«Курганмашзавод» набирает инженеров для создания боевых машин
© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, бмд, завод, конвейер, stock
«Курганмашзавод» набирает сотрудников для создания БМП-3 Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Инженерам, желающим создавать боевые машины пехоты БМП-3 на «Курганмашзаводе», необходимо иметь высшее образование и опыт работы от полугода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.

«ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу специалистов для создания лучших боевые машины БМП-3, выпускаемых по гособоронзаказу и отлично проявивших себя в ходе проведения СВО. Основные требования к инженерам-технологам и инженерам-конструкторам: высшее образование (технология машиностроения, гусеничные машины, автоматизация технологических процессов и производств), опыт работы от шести месяцев и умение читать чертежи», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также необходимо быть дисциплинированным, исполнительным и уметь работать в коллективе.

Сотрудникам рабочих специальностей необходимо иметь среднее профессиональное образование, 3-6 разряд и опыт работы от шести месяцев. Всего «Курганмашзавод» предлагает более 30 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 50 и выше 100 тысяч рублей. Среди них также сварщики, слесари, фрезеровщики и токари.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет создателей боевых машин десанта. Также требуются работники для ремонта бронетехники БМД на дочках КМЗ в Екатеринбурге, Волгограде, Амурской области и Алтайском крае.

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Инженерам, желающим создавать боевые машины пехоты БМП-3 на «Курганмашзаводе», необходимо иметь высшее образование и опыт работы от полугода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. «ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу специалистов для создания лучших боевые машины БМП-3, выпускаемых по гособоронзаказу и отлично проявивших себя в ходе проведения СВО. Основные требования к инженерам-технологам и инженерам-конструкторам: высшее образование (технология машиностроения, гусеничные машины, автоматизация технологических процессов и производств), опыт работы от шести месяцев и умение читать чертежи», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также необходимо быть дисциплинированным, исполнительным и уметь работать в коллективе. Сотрудникам рабочих специальностей необходимо иметь среднее профессиональное образование, 3-6 разряд и опыт работы от шести месяцев. Всего «Курганмашзавод» предлагает более 30 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 50 и выше 100 тысяч рублей. Среди них также сварщики, слесари, фрезеровщики и токари. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет создателей боевых машин десанта. Также требуются работники для ремонта бронетехники БМД на дочках КМЗ в Екатеринбурге, Волгограде, Амурской области и Алтайском крае.
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